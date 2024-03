Broprojekt mellem Fyn og Als får tilføjet nyt blod

En bro mellem Fyn og Als. Det er det ultimative mål for organisationen AlsFynForbindelsen, der så dagens lys i 2017. Torsdag er endnu et skridt taget i retning mod det mål, skriver de i en pressemeddelelse.

Man har nemlig fået tilgang af Danmarks Naturfredningsforening som nyt medlem af projektet. Formålet med at få stablet et samarbejde med naturfredningsforeningen er ifølge sekretariatschef i AlsFynForbindelsen, Jes Schwartz-Hansen, at få kritiske røster med indover:

- Jeg er fuldstændig på det rene med, at vi i AlsFynForbindelsen ikke altid vil have sammenfaldene synspunkter i alle spørgsmål, men det er heller ikke pointen. Pointen er, at vi tror på den saglige dialog, også selvom nogle inputs måtte være skeptiske eller endog kritiske.