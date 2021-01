Brostrøm ændrer vaccineplan: - Nu skal vi virkelig i gang

Alle nyankomne vacciner vil i de næste uger blive sprøjtet i overarmen på borgere over 85 år.

Dermed må sygehuspersonale og medarbejdere i ældreplejen vente. Flere var ellers blevet stillet i udsigt, at de skulle stikkes inden for de kommende dage og uger.

Sådan lyder meldingen fra Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i et brev, landets fem regioner netop har modtaget. Det skriver Politiken.

- Nu skal vi virkelig i gang med gruppe 3, altså de hjemmeboende ældre over 85 år, der kan klare sig selv, men som er i stor risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Det betyder konkret, at frontpersonalet i sundhedssektoren og ældreplejen, der ikke har fået første stik, må vente, siger Søren Brostrøm ifølge avisen.

Færre vacciner

Danmarks vaccinationsplan er blevet justeret flere gange, siden den blev præsenteret tidligere i januar.

Vaccinationen af gruppe 3 blev første gang udskudt for to uger siden, da Pfizer reducerede antallet af vaccineglas, der blev sendt til Danmark.

Den 27. december blev de første danskere stukket i armen med den eftertragtede vaccine. Den blev delt ud til beboere på plejehjem, frontpersonale og visse borger i særlig risiko, eksempelvis indlagte, alvorligt syge patienter.

Sundhedsstyrelsen valgte dermed at springe grupper over, som borgere i eget hjem og modtagere af hjemmepleje samt ældre over 85 år. De såkaldte vaccinationsgrupper 2 og 3.

Siden har vaccineleverandørerne Moderna og AstaZeneca, der endnu ikke er godkendt, også måtte sænke antallet af leveringer.

Alle er vaccineret i juni

- Derfor meldingen nu om, at frontpersonalet og andre, der måske havde håbet på, det var deres tur, må vente. Vi har hele tiden sagt, vi vil prioritere de ældste. Det er det rigtige at gøre, for forebyggelsespotentialet er størst. Jeg har sjældent oplevet en sygdom, hvor alder er så stor risikofaktor for alvorlig sygdom og død som med covid-19, siger Søren Brostrøm, skriver Politiken.

Søren Brostrøm oplyser, at ældre over 85 år kan forvente snart at modtage enten en Moderna-vaccine, der burde ankomme til Statens Serum Institut søndag, eller en Pfizer-vaccine, der kommer i næste uge.

Det forventes fortsat, at alle, der ønsker en coronavaccine, er vaccineret i slutningen af juni.