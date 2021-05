Brudepar glæder sig over skrottet sluttidspunkt: - Nu kan vi få lov at feste

Sværest har det dog været at skulle skære den oprindelige gæsteliste ned fra 60 til 24 gæster for at overholde de nuværende krav om maksimum at forsamle 25 indendørs.

- Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over, at det ikke kunne blive, som vi planlagte det, men vi er trods alt glade og taknemlige for, at vi kan holde en fest, siger Casper Storm Nielsen.

En svær tid at planlægge bryllup

Aflysninger og ændringer af restriktioner for festligheder har været hverdag det seneste år. Og det har da også betydet, at parret har måtte sende invitationer ud af flere omgange.

- Det har været hårdt. Det har været meget uvist og har krævet, at vi kunne sidde tålmodige og vente på udmeldinger om, hvor mange vi kunne være, og hvor lang tid vi kunne holde festen, siger Casper Storm Nielsen om tiden med planlægge et bryllup under en coronapandemi.