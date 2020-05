Odense Bulldogs mister forward til rival

Sønderjyske Ishockey har indgået en etårig kontrakt med den 26-årige Yannick Vedel, der de seneste tre sæsoner har spillet for Odense Bulldogs. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse tirsdag.

- Yannick Vedel bliver en vigtig spiller for os. Han har en god indstilling og arbejder hårdt for tingene, og han besidder tilmed et godt skøjteløb. Han har også vist, at når han får muligheden, så kan han også lave mål samt producere fremad, siger Klaus Rasmussen, direktør for Sønderjyske.

Med tilgangen af Yannick Vedel, der er forward, får klubben en bomstærk spiller til næste sæson i Metal Ligaen.

- Fysisk er han et pragteksemplar, hvilket blev understreget, da han sidste år vandt ligaens Ironman-konkurrence, hvor der dystes i styrke, eksplosion og udholdenhed, skriver Sønderjyske.

Yannick Vedel scorede i den forgange sæson 18 mål for Odense Bulldogs og lavede 11 assister. Det er hans hidtil største pointhøst i landets bedste række.