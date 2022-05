Busruter overlever på trods af millionunderskud

Det har været op ad bakke at drive busselskab på Fyn de seneste år. Lave benzin- og dieselpriser og så en coronapandemi, hvor mange blev hjemme fra arbejde og uddannelse har gjort, at Fynbus i tre år har fået opbygget et stort underskud.

Derfor var det på tale med store besparelser, der ville koste tre busruter, men en aftale mellem Region Syddanmark og de fynske kommuner betyder, at ingen busruter bliver sløjfet. Og det er positiv, mener Kim Johansen (S), der er medlem af regionsrådet og næstformand i Fynbus-bestyrelsen.

- Vi synes, det var pokkers ærgerligt i forhold til letbanen, corona og de stigende benzin- og dieselpriser at lukke ruter. Vi har en formodning om, at passagertallet kommer til at stige i fremtiden, siger han.

- Altafgørende for lokalområderne

Helt præcist lyder underskuddet på 20 millioner kroner, og det har altså betydet, at Region Syddanmark har været nødt til at kigge på driften af de fynske busser.

I første omgang var det derfor på tale at nedlægge tre ruter, nemlig rute 920 (Faaborg-Ringe-Nyborg-Kerteminde), rute 110/111 (Assens-Faaborg-Nr. Broby-Odense) og rute 130/131 (Assens-Aarup-Vissenbjerg-Odense).

Men alle tre ruter får nu lov at overleve, da Region Syddanmark og kommunerne har indgået en aftale om at putte flere penge i busdriften.

- Det er jo altafgørende for lokalområderne, at busruterne får lov at blive. Jeg tror, at alle er rigtig glade for den løsning, vi har fundet, siger Kim Johansen.

Nedlægger enkelte afgange

Der kommer dog stadig til at ske lidt ændringer i busplanen. Ifølge Kim Johansen kører flere af de omtalte busser indimellem med ganske få passagerer, og derfor vil man nedlægge nogen af de afgange, der ikke er så populærere.

- Det kan være, at man bliver nødt til at tage en bus tidligere, men vi bibeholder den gode kollektive trafik, hvor pendlere og unge kan komme til og fra arbejde og uddannelse, siger næstformanden i Fynbus.

Om halvandet år skal man ifølge Kim Johansen i gang med at drøfte, hvordan den kollektive trafik skal se ud i fremtiden.

Hvis du ikke er til offentlig transport, kan du altid overveje at cykle. For nyligt testede TV 2 Fyns journalist om det egentlig er hurtigst at tage letbanen eller cyklen.