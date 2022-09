Busser får millioner til coronaudgifter - men ingen energihjælp

Regeringen giver et coronatilskud på 125 millioner kroner til trafikselskaberne, der driver landets busser, og som har manglet passagerer efter coronakrisen.

Det siger transportminister Trine Bramsen (S) efter et møde med kommuner og regioner tirsdag morgen.

- Trafikselskaberne har været til møde om det ekstra covid-19-tilskud, som de har bedt om. Modsat tog og metro har trafikselskaberne haft svært ved at få passagererne tilbage.

- Vi har besluttet at give dem yderligere 125 millioner kroner til den kollektive transport. Det skal ses som et helt ekstraordinært covid-19-tilskud, for det er mange måneder siden, at restriktionerne ophørte, og i månederne med restriktioner fik de kompensation, siger hun.

Pengene skal dække det passagertab, trafikselskaberne har haft siden restriktionernes ophør.

Havde håbet på mere hjælp

Forud for mødet havde regionerne også udtrykt ønske om penge til de stigende brændstofpriser, som sammen med corona har ramt økonomien i den regionale trafik hårdt.

Hver syvende bus er ifølge Danske Regioner i fare for at blive sparet væk.

Men energiudgifter "er en anden diskussion", som vil "blive diskuteret videre andetsteds", siger Bramsen.

- Det er er en anden krise, nemlig en energikrise. Tilskuddet, vi har diskuteret i dag, handler om følgerne efter coronakrisen, siger hun.

KL, som er Kommunernes Landsforening, mener ikke, at pengene hjælper særlig meget. Det siger formand Martin Damm til Jyllands-Posten.

- Der var et hul i 2022 på lidt over en milliard samlet set. Der vedrører 786 millioner kroner stigende priser og de 303 millioner kroner manglende passagerer efter corona.

- De 786 millioner måtte vi slet ikke snakke om, og af de 303 millioner har vi så fået 125 millioner til at dække dem, siger han.

Dermed er 41 procent af udgifterne dækket. De resterende 59 procent "må vi så spare os ud af", siger han til avisen.

Han sætter dog sin lid til, at Finansministeriet med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen kommer trafikselskaberne til undsætning.