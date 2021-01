Busserne bliver kontantløse: Fynbus vil ikke have dine mønter

Fynbus' chauffører må fra på torsdag den 14. januar ikke længere tage imod kontanter som betaling for en tur med bussen.

Passagerer skal i stedet købe billet via enten app eller fynbus.dk. Det er også fortsat muligt at benytte sig af rejsekort.

- Som en konsekvens af de skærpede Covid-19-tiltag, og specielt øgningen af afstandsanbefalingen fra en til mindst to meter, vil kontantsalget i busser og flextrafikvogne midlertidigt blive suspenderet, skriver Fynbus i en pressemeddelelse.

Sådan køber du billet Fynbus anbefaler, at du anvender rejsekort, når du skal med bussen. Alternativt kan du købe billet via FynBus' app eller på fynbus.dk. Du kan bestille Flextrafik via nettet og betale turen med betalingskort. Hvis du ikke har denne mulighed, kan du ringe til bestillingscentralen på 63 11 22 55 og få hjælp til at betale din tur på anden vis.

Det er anden gang under coronapandemien, at Fynbus vælger at afvise kontanter.

Da landet blev lukket ned i midten af marts, forsvandt mønterne også fra de fynske busser. Først i starten af september var det igen muligt at købe en billet direkte af buschaufføren.

Fordørene lukkes

De nuværende restriktioner betyder foruden de kontantløse busser også, at fordøren i busserne ikke åbnes for passagerer. Det sker for at opretholde mindst to meter til buschaufførerne.

- Som alle andre håber vi, at de skærpede nationale tiltag snart igen vil kunne lempes. Når det sker, vil vi igen genåbne såvel bussernes fordøre som kontantsalget i busser og flextrafikvogne, skriver Fynbus.

Forbrugerombudsmanden har givet Fynbus tilladelse til at droppe kontanterne.