Butikker forlænger byttefrist for julegaver

Mange danskere plejer i januar at drage til landets butikker og stormagasiner for at få byttet julegaver. Men sådan er det ikke i år.

Coronarestriktionerne har sat en effektiv stopper for forbrugernes bytteræs.

Og danskerne skal forvente, at restriktionerne sandsynligvis fortsætter, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med TV 2 søndag.

Men størstedelen af virksomhederne i detailbranchen har allerede nu ændret deres byttefrister, lyder det fra Dansk Erhverv.

- Samtidig har rigtig mange meldt ud, at man som minimum kan bytte i en bestemt periode, efter at der igen bliver åbnet op for at modtage varer, siger erhvervsorganisationens markedsdirektør, Henrik Hyltoft.

- Det er vores klare indtryk at langt de fleste virksomheder vil være meget fleksible og forstående over for deres kunder af den simple årsag, at de lever af tilfredse kunder.

Han understreger, at Dansk Erhverv op mod julen opfordrede deres medlemmer til at forlænge byttefristen.

- Og det var der allerede en del kæder i detailhandlen, der meddelte, at det ville de gøre.

Udskyder

En kæde, som tidligt ændrede sin bytteordning, var den landsdækkende kæde Kop & Kande.

- Vi har valgt at udskyde deadline for at bytte julegaver hos os helt frem til og med 31. marts i år, siger Kop & Kandes marketingchef, Malene Maarbjerg Rasmussen.

- Faktisk valgte vi at gøre det for flere uger siden, da vi kunne se, at nedlukningen var i gang.

I kølvandet på nedlukningen af detailhandlen har isenkræmmerkæden modtaget mange henvendelser fra kunder om deres bytteret.

- Vi kan roligt sige, at vi har mærke en storm omkring kundeservice. For mange kunder er forvirrede i forhold til situationen og deres rettigheder.

Hos Danmarks største boghandlerkæde, Bog & Idé, er telefonlinjerne også fyldt med spørgsmål om bytteret, lyder det fra markedschef Anders Dahl Iversen.

- Vi har ansat to ekstra medarbejdere i kundeservice, som blev ansat mandag. For vi har kunnet mærke langt flere telefonopkald, end vi gør normalt.

Kunderne i Bog & idé har 365 dages byttegaranti.

En undersøgelse fra Dansk Erhverv fra 2019 viste, at danskerne bytter julegaver til en værdi af omkring 300 millioner kroner.