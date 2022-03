Butikker træt af gentagne tyverier: - Vi mister mellem 5.000 og 10.000 kroner hver gang

Søren Frederiksen peger samtidig på, at den generelle tendens er, at tyverier er faldende i følge politiets statistikker, men han medgiver, at det kan være til stor frustration for den enkelte butik, der oplever at tyve bliver ved med at stjæle.

- Det vi altid vejleder om, er at butiksejere skal tage fat i i deres brancheorganisation, som kan give dem gode råd til at forhindre butikstyverierne.

De gode råd er ikke nok

Hos brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd genkendes frustrationen. Claus Bøgelund, der er vicedirektør mener, at der skal gøres mere lovgivningsmæssigt før at tyverierne kan bremses.

- Startbøden for tyveri er 500 kroner, og selvfølgelig en plet på straffeattesten, men den er mange tyve ligeglade med. Kører du i tog uden en gyldig billet er afgiften 750 kroner, så vi sender som samfund et forkert signal om, at tyveri er billigere.