Chokeret butiksindehaver om ny lukning: - Det vil få katastrofale følger

Når Rosengårdcentret og Tarup Center lukker onsdag aften, er det med besked om at forblive lukket indtil en gang i det nye år.

Det sker efter onsdagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) har meddelt, at storcentre skal holde lukket allerede fra torsdag morgen.

Læs også Storcentre, butikker og liberale erhverv skal lukke

Beslutningen ryster Lars Skinbjerg Pedersen, der er indehaver fire Baggi-butikker, hvoraf en er i Tarup Center og en anden er i Rosengårdcentret.

- Det vil få katastrofale følger, for vi ved ikke, hvad hjælpepakkerne bliver, hvis der kommer nogen, siger han.

Surrealistisk situation

For butiksindehaveren kom den nye nedlukning som et chok. Da Lars Skinbjerg Pedersen først hørte rygterne, ville han ikke tro det.

Jeg havde hele tiden troet, julehandlen ville blive god, fordi folk ville forkæle hinanden i den her tid, hvor vi alle sammen går og er lidt smådeprimerede Lars Skinbjerg Pedersen, indehaver af Baggi

- Det er surrealistisk, og man kan slet ikke forstå det. Men det gælder hele den her coronasituation, siger han.

I løbet af onsdagen var der gang i julehandlen - og flere kom til, da rygterne om nedlukning begyndte at svirre.

- Jeg havde hele tiden troet, julehandlen ville blive god, fordi folk ville forkæle hinanden i den her tid, hvor vi alle sammen går og er lidt smådeprimerede, siger Lars Skinberg Pedersen.

Læs også Kaos inden nedlukning: Fynboerne valfarter til de store indkøbscentre

Derfor var det også en mærkelig følelse at skulle lukke butikken for en længere periode.

- Det er at gå fra det ene gear til det andet, fra femte gear til første gear på ingen tid, siger butiksindehaveren.

Konsekvenser på sigt

Én ting er de konsekvenser, en ny nedlukning får for den ellers travle julehandel. En anden er de konsekvenser, nedlukningen kan have på sigt, mener Lars Skinbjerg Pedersen.

- Det har også konsekvenser på sigt, fordi man sætter mere gang i nethandlen, siger han.

Allerede inden nyheden om den nye nedlukning var der færre handlende i de fysiske butikker. Lars Skinbjerg Pedersen er derfor bange for, at dem, der stadig mangler at købe julegaver, nu samler sig i færre butikker.

- Nu har jeg heldigvis to butikker i Nyborg og Svendborg, men de lukker også efter jul, siger han.

Derfor har han nu i sinde at tænke i muligheder for butikkens webshop, som han håber får mulighed for at levere pakker til døren i stedet for de allerede overfyldte pakkeshops.

- Jeg synes, det er meget uoverskueligt, men jeg kan godt forstå, at det er en svær beslutning at tage.