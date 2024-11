Bygger løs i fynske havne - men nu advarer eksperter mod tendensen

Kerteminde er jo et udsat område, når det kommer til oversvømmelser. I det lys; hvorfor vælger I så at placere nyt byggeri helt ned til vandet?

- Det er jo, fordi det her allerede er en del af byen. Der ligger allerede nogle andre ting, så det er jo ikke et område, der vil gå væk, siger Kasper Ejsing Olesen.

Nye huse er sikre, men byen skal beskyttes

Borgmesteren understreger, at de nye huse er bygget klimasikkert. Til gengæld håber han på hjælp fra Christiansborg til at beskytte byens ældre huse mod vandet.

- Det er jo fuldstændig rigtigt, at det her er et område – eller at Kerteminde er et af de steder - hvor der vil ske nogle ting, hvis eller når vandet stiger. Derfor har vi også bedt Christiansborg-politikerne om at give os nogle håndtag. Et håndtag kunne være, at klimatilpasnings-projekter lå uden for anlægsrammen, siger Kasper Ejsing Olesen.

Den såkaldte anlægsramme sætter fra statens side et loft for, hvor mange penge en kommune må bruge det enkelte år på for eksempel byggeri og vedligehold.

I kunne have placeret det her byggeri så mange andre steder. Hvorfor skal der ligge boliger lige her ned til vandet?

- Det er svært at lægge de her boliger andre steder, når vi nu havde et ønske om at bringe havn og by sammen. Så er det rigtig, rigtig svært at lægge dem et andet sted, siger Kasper Ejsing Olesen.

