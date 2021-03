Camilla blev fotograferet til fremtiden: - Man kan se tilbage på mundbind med et smil

De er efterhånden blevet en fast del af både påklædningen og bybilledet, og de færreste vil nok savne mundbindene, når vi på et tidspunkt kan tage dem endegyldigt af.

Men det er vigtigt at få dokumenteret den særlige periode for eftertiden, lyder det fra Stadsarkivet Odense. I den forbindelse bliver alle odenseanere nu opfordret til at smile til kameraet - med mundbind på.

En af dem, der stillede mandag op foran stadarkivets linse var Camilla Thøgersen. Hun mener, at der er flere ting, vi kan tage med fra mundbindsperioden.

- Jeg tror, vi kommer til at se tilbage på en periode, hvor vi fik erfaringer med smittekæder, og hvordan vi bryder dem. Og hvis vi kommer godt igennem, synes jeg godt, man kan se tilbage på mundbindene med et smil, siger hun.

Projektet blev sat i gang mandag, og i den kommende tid vil et hold fotografer indfinde sig i Odense og tage portrætter af dem, der har lyst.

Camilla Thøgersens portræt kommer til at indgå i den dokumentation, der om mange år, skal vise omstændighederne under coronakrisen. Foto: TV 2 FYN

En radikal forskel

Ifølge stadsarkivar Johnny Wøllekær skal portrætbillederne foregå med mundbind på, fordi de er med til at understreger den radikale forskel på livet nu og tidligere.

- Man kunne forestille sig, at der indfinder sig en hverdag om et år eller to, hvor de er helt væk, og vi har glemt, at vi var nødt til at have dem på for at komme ind forskellige steder. Derfor er det vigtigt at dokumentere, siger han.

Det var dog ikke alle dagens modeller, der tror, at vi allerede om nogle få år vil tænke på mundbind som noget fra en svunden tid. Emil Jørgensen tror derimod, de er kommet for at blive.

- Jeg ved ikke, om det ender med at være en historisk ting, for måske skal vi fortsætte med at gå med dem. Der er mange andre dele af verden, hvor det har været en fast del af hverdagen i mange år, siger han.

Emil Jørgensen ved ikke, om han tror, vi slipper af med mundbind lige foreløbig. Måske skal vi ikke beholde det på alle steder, men jeg tror sagtens, at man kan vænne sig til, at der er nogle bestemte steder, hvor vi fortsat skal have det på, siger han. Foto: TV 2 FYN

Krise og mode

Det er ikke kun dem, der befinder sig i Odenses gader og stræder, der kan blive en del af dokumentation fra byen under coronakrisen.

Alle odenseanere er velkomne til at sende billeder ind af dem selv med maske på, fortæller stadsarkivaren.

- Ligesom når vi i gamle dage gik til fotografen og skulle have taget et billede til mormor. Og mundbindet behøver ikke være det klassiske blå, siger han.

Sådan sender du dit bidrag Er du odenseaner og ønsker at bidrage med billeder, kan du sende dem til historienshus@odense.dk. Her skal du blot oplyse navn, adresse og telefonnummer samt give tilladelse til, at stadarkivet må bruge billederne. For kvalitetens skyld skal portrætterne gerne være taget med et rigtigt kamera og gerne et sted i byen eller bare foran ens hus fremfor en hvid væg.

Ifølge Johnny Wøllekær vise de forskellige typer af mundbind nemlig også, hvordan odenseanerne har taget det for nogle forhadte værnemiddel til sig og gjort det til en modegenstand.

- Normalt går vi meget op i, hvordan vores smil er på et portræt, men her er det helt væk, så det er noget andet, der er i fokus - øjnene og mundbindet, siger han.

Ved at samle mange portrætter, viser det også, at der er tale om en hverdagsting, som gjaldt os alle sammen, fortæller stadsarkivaren. Foto: TV 2 FYN

Skal dokumenteres bedre end den spanske syge

Det er ikke første gang siden coronavirussen kom til landet, at Stadsarkivet Odense sætter sig for at dokumentere den historiske tid. Allerede under første nedlukning blev odenseanerne opfordret til at dele billeder fra deres nye hverdag.

Vi kan nemt glemme, hvordan det var, og derfor kan billederne hurtigt få en værdi Johnny Wøllekær, stadsarkivar hos Stadsarkivet Odense

- Vi har allerede fået en masse gode billeder af tomme gader, diverse sedler fra coronalukkede butikker og andet materiale, men vi vil gerne have endnu flere, og her er det naturligt at sætte spot på mundbind, for vi bruger dem alle vegne, siger Johnny Wøllekær.

- I foråret opdagede vi, at vi kun havde ét billede, der dokumenterer den spanske syge for 100 år siden. Den situation ønsker vi ikke, at vores efterkommere kommer til at stå i.

Selvom dokumentation til fremtiden er det primære formål, kunne Johnny Wøllekær også forstille sig, at man allerede om nogle år kunne lave en udstilling.

- Vi kan nemt glemme, hvordan det var, og derfor kan billederne hurtigt få en værdi, siger han.