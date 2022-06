Campingpladser mangler folk - her har Gustaf løst problemet

- Der bliver travlt, konstaterer Gustaf Josefsson.

Han er campingleder på First Camp Hasmark Strand ved den nordfynske kyst, og her er man i fuld gang med at gøre klar til sæsonstart.

Højsæsonen står nemlig for døren, og selvom en del sæsonarbejdere vender snuden mod Fyn for at arbejde, vil mange campingpladser stadig have udfordringer med at fylde vagtplanerne.

Og derfor er det ikke alle, der skal regne med, at det lykkes i år, frygter Destination Fyn.

- Det har været rigtig svært at rekruttere unge mennesker til de her midlertidige stillinger. Så flere steder har man udfordringer, og er lidt pressede på driften, siger Rasmus Hessum, der er direktør i Destination Fyn.

Og det kan give store udfordringer i campingbranchen på Fyn.

Skandinavisk hjælp

I Hasmark forudså Gustaf Josefsson tidligt, at der ville være problemer. Så han gik tidligt i gang med at forberede sig.

- Vi startede allerede i november og december med at være ude og tiltrække personale, fortæller Gustaf Josefsson.

For det kræver hårdt arbejde at fylde vagtskemaet ud. Hos First Camp Hasmark Strand har man brugt helårsmedarbejdernes netværk til at sprede buskabet og finde potentielle medarbejdere.

- Jeg har fået stor hjælp af mine medarbejdere, fortæller Gustaf Josefsson.

Men det var ikke nok, og derfor har Gustaf Josefsson, der er født i Sverige, også søgt medarbejdere i de andre skandinaviske lande.

- Når man kommer i receptionen her, kan man også blive mødt af en engelsk eller skandinavisk talende person, siger han.

2021 var rekordår

2021 var et rekordår for fynsk camping, hvor corona gjorde de svært at holde ferie i udlandet.

Her havde Fyn over 1,5 millioner overnatninger på campingpladserne. Det var det højeste i hele landet.

Men pandemiens indflydelse på campingbranchen i 2021, har måske også været årsag til, at det i dag er svært for campingpladserne at fylde vagtplanerne ud.

- Der har været lukket ned i nogle år. Der er nogle unge, der måske har fået tjent nogle penge som poder og kunne sætte lidt til side, som trænger til at komme ud og opleve noget. Så de søger måske mere mod festivaller og rejser, siger Rasmus Hessum, direktør i Destination Fyn.

Ikke nok med et jobopslag

Der bliver slået utrolig mange jobopslag op lige nu.

I maj blev der slået næsten 39.000 nye jobopslag op på Jobnet. Det er det højeste antal nye jobopslag i en maj måned i den tid, Beskæftigelsesministeriets Jobindsats har holdt øje med antallet af nye opslag. Samtidig er det samlede antal jobopslag, der ligger på Jobnet på det højeste siden 2004, hvor Jobindsats startede med at føre statistikken.

Det udfordrer også campingbranchen.

- Det er altså ikke bare at lave et jobopslag og så regne med at ansøgerne kommer, siger Gustaf Josefsson.

Mens flere og flere gerne vil holde ferie på campingpladser, så bliver overnatninger i telte i det fri også mere og mere populært.