Campingsæson: Hvor sikkert er det at tage på camping?

Kalenderen siger marts, sæsonen siger forår, vejrudsigten siger sol de næste mange dage, og campisterne siger "afsted med os".

Med andre ord, det er blevet sæson for camping, hvis da ikke det var, fordi coronavirus har lukket store dele af det danske samfund ned. Også flere campingpladser, nogle har dog stadig åbent.

Spørgsmål fra en fynbo Campingsæsonen står for døren, og i den forbindelse vil jeg gerne høre, hvordan man holder hygiejening i for eksempel fælles baderum og på toiletter? Pia Munk

Men hvordan sikrer dem, der har åbent, at corona ikke spreder sig på pladsen?

Vi har fået en henvendelse fra Pia Munk, der spørger, hvordan de på campingpladserne håndterer hygiejnen på fællesarealerne.

Pia Munk og hendes mand er fastliggere på Kerteminde Camping, og de vil gerne være der så meget som muligt. Men coronakrisen bekymrer dem, fordi de er nervøse for, om de er i risko for at blive smittet, hvis de bevæger sig rundt på fællesområderne.

- Det er ikke den frie natur, jeg er bekymret over. Men hvordan vil coronavirussen leve i baderum og på toiletter? Kan vi blive smittet? Skal vi vente med at tage på camping til efter påske?, spørger Pia Munk.

Jeg sætter ikke nogen menneskers helbred på spil. Gitte Enevoldsen, ejer af Kerteminde Camping.

Selve coronavirussen er ikke sådan lige at komme af med i ens omgivelser. Den kan overleve længe, men rengøring og god hygiejne hjælper på meget, lyder det fra Hans Jørn Kolmos, der er professor og pensioneret overlæge.

- Vi regner med, at virus maksimalt kan overleve på ting i miljøet i 48 timer. Det gælder især, hvis det er indkapslet i snotklatter og lignende, siger han.

Intet sættes på spil

Fælles for alle camingpladser er, at de ikke fra myndighedernes side er lukket ned. Det er op til den enkelte plads. Til gengæld har alle pladser skærpede retningslinjer for, hvordan man kan opholde sig på pladsen, men også i forhold til hygiejne, som er en væsentlig faktor i forhold til at slå virus ihjel.

I Kerteminde på Østfyn skulle de på campingpladsen i påsken have fejret 20 års jubilæum, men det er udskudt til senere på året. Her åbner pladsen dog den 3. april, men der risikeres ingenting i forhold til gæsternes velbefindende.

- Jeg sætter ikke nogen menneskers helbred på spil, siger Gitte Enevoldsen, der er ejer af Kerteminde Camping.

Er min campingplads åben? Blommenslyst camping holder lukket indtil 30. april ifølge deres hjemmeside.

Sandager Næs Camping på Vestfyn har udskudt åbningen til 1. maj, lyder det på deres Facebook-side.

Hasmark Strand Camping åbner den 3. april.

Tårup Strand Camping åbner den 3. april, lyder det på Facebook.

Bogense Strand Camping har åbent, men svømmehallen er indtil videre lukket til den 13. april.

Løgismosestrand Camping er åben.

Skårupøre Camping har ikke svaret på vores henvendelse.

Skovlund Caming i Middelfart forventer at åbne efter planen den 3. april.

Fyns Hoved Camping er en helårsplads og har åbent.

Kongshøj Strand Camping har stadig åbent.

Grønnehave Strand Camping åbner stadig den 27. marts.

Kyst Camping Bogense åbner den 1. maj, lyder det på mail.

Faaborg Camping forventer at åbne den 3. april, lyder det på deres Facebook-side.

Bøsøre Strand Feriepark forveneter efter planen at åbne den 3. april. Deres badeland vil dog tidligst åbne den 14. april.

Camp Hverringe Bøgebjerg Strand har ikke svaret på vores henvendelse.

CampOne Bøjden Strand åbner den 4. april, lyder det på Facebook.

Falsled Strand Camping Laug forventer at åbne den 1. april, men udlejning af hytter er udskudt til efter 1. maj.

Kerteminde Camping åbner den 3. april. Kilde: Campingpladsernes hjemme, Facebook-side og kontakt.

Gæsterne opfordres til at være så meget i egen vogn som muligt. Sociale aktiviteter er lukket ned. Toiletterne skal man bruge en nøgle til, og der udleveres kun én ad gangen. Der vil være håndsprit alle steder, og Gitte Enevoldsen vil generelt gøre alt for, at folk har et sikkert ophold.

Hun er dog sikker på, at udfordringerne ikke bliver så store, fordi isolationsperioden mandag blev forlænget til den 13. april.

- Vi har fået mange afbud efter Mette Frederiksen seneste pressemøde, siger Gitte Enevoldsen.

Skærperede regler

Det er ikke kun i Kerteminde, at sikkerheden øges. På den nordfynske plads Hasmark Strand Camping øges den almindelige rengøring til flere gange dagligt, fællesarelaerne er lukket ned, der må højst være to personer i receptionen og fire persioner i købmanden.

Restauranten har lukket, men serverer takeaway, og alle de daglige aktiviteter for børnene er aflyst. Legepladsen er dog åben, men kun for ti personer ad gangen, og det bliver uden hoppepude.

- Vi holder åbent, fordi myndighederne ikke har lukket ned for camping endnu, og fordi vi øger rengøring og har regler for, hvad man må på pladsen, siger Dorthe Ejlskov Christensen, destinationschef på Hasmark Strand Camping

DCU's Campingpladser Åbning af DCUs campingpladser udsat til den 13. april 2020.

De vinteråbne pladser er også lukket indtil da.

Vi føler en moralsk forpligtelse til at støtte indsatsen mod coronasmitten. Kilde: Dansk Camping Union.

På Kongshøj Camping er der også åbent, men på deres hjemmeside står der, at de har stor fokus på coronavirus og har iværksat en række ændringer for at kunne være på pladsen.

- Der er opsat spritdispensere ved alle bygninger, ligesom vi gør rent flere gange om dagen og desinficerer, lyder det på hjemmesiden.

Det vil heller ikke være muligt at få sved på panden med badminton, og man kan heller ikke hoppe grillmaden væk på hoppepuden, som er lukket. Derudover vil de sørge for god plads mellem campingvognene.

Vil så gerne afsted

Pia Munk og manden, der er fastliggere på Kerteminde Camping, kan godt se, at det kan være fornuftigt at blive hjemme, men lysten til at komme 'på græs' er meget stor.

Man kan jo altid tage på camping. Er det ikke smartest bare at blive hjemme?

- Jo, det er det vel, men det er ligesom med cirkushesten, der vil tilbage i manegen, siger Pia Munk.

Ændrer det jeres planer for caming i påsken, når du hører, hvad læge Hans Jørn Kolmos siger?

- Jeg skal lige sikre mig og se, at der bliver gjort rent flere gange i løbet af dagen, siger Pia Munk.

Hvor nogle pladser fortsat er åbne eller åbner til påske, har andre valgt at lukke helt ned indtil den 13. april. Det gælder for eksempel alle campingpladser i Dansk Camping Union.

- Vi gør det for at passe på vores gæster og ansatte, og håber så meget på medlemmernes og gæsternes forståelse, lyder det på Dansk Camping Unions hjemmeside.