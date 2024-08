Mandag bliver en ganske pæn dag med masser af mulighed for sol.

Men hvis du føler, at himlen er lidt sløret i perioder, så er der en god forklaring, skriver TV 2 Vejret.

For mandag er der meget røg i atmosfæren over Danmark. Røgpartikler, der kommer fra canadiske naturbrande og har taget turen over Atlanterhavet til Vesteuropa.