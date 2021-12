Carelink uddanner flere vaccinatører: Det kan være alle slags mennesker

Håbet er at få uddannet nok hænder til, at det bliver muligt at vaccinere 20.000 om dagen i regionen.

- Det handler jo om, at sundhedsfagligt personale er knappe på ressourcer. Og at vaccinere er ikke er ikke raketvidenskab. Det er noget med den rigtig oplæring, som alle kan lære. Så det giver god mening at frigøre sundhedsfaglige ressourcer til der, hvor de gør mest nytte, siger Brian Rosenberg.



Mange booster-stik skal gives

De nye vaccinatører er et led i udvidelsen af vaccinationsindsatsens. Med de seneste tiltag består indsatsen i Region Syddanmark af faste vaccinationscentre, mindre lokale vaccinations-pop-up-steder og mobile enheder.