Selvom Caroline har rigeligt at se til i sit nye hjem med madlavning, skole og nye venner, hænder det dog, at hun kommer til at savne sin familie på Bjørnø og sin bedste ven Jonas.

For selvom man er blevet voksen, mener Caroline, at man godt kan savne dem derhjemme lidt.

- Det er vigtigt at høre efter, hvad ens mor og far siger, fortæller Caroline og tager nogle billeder ud af den store reol på sit værelse. Imens hun kigger dem igennem, får de en tur med den våde rengøringsklud.

- Det her er min mor og far, siger hun og fisker et billede af Henrik og Hanne Kelm frem.

- Men ham her. Ham savner jeg allermest, fortæller hun og viser et billede af vennen Jonas, der også har Downs syndrom.

- Jonas er min bedste ven. Han er ligesom Rasmus Seebach, siger Caroline.

Billederne pakkes sammen igen, og rengøringskluden lægges tilbage i spanden.

- Så får vi ikke mere for den 25-øre, understreger hun.