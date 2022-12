Caroline og de andre studerende fra udkantsdanmark kan i fremtiden komme billigere og oftere med bussen

Det skal både være lettere og billigere at tage bussen rundt på Fyn i fremtiden.

Sådan står det i hvert fald i regeringsgrundlaget, der blandt andet fokuserer på større sammenhængskræft i landet.

I grundlaget står der:

"Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark. Den nye struktur skal understøtte dækningen for både byer og yderområder."

Og den udmelding vækker glæde hos 24-årige Caroline Almdal, der længe har kritiseret busdækningen i yderområderne, særligt på Langeland, hvor hun bor.

- Det er fedt, for det vil jo hjælpe enormt meget, at man kan bo andre steder end centrum og stadig komme rundt, siger Caroline Almdal, der bor i Spodsbjerg og tilføjer:

- Jeg synes, det ville være godt at se på yderkanterne af yderkanterne.

Nødråb fra Regionen

Den kollektive trafik har længe været til debat.

I september lød det, at hver syvende regionale busrute risikerede at blive nedlagt som følge af færre passagerer og stigende brændstofpriser.

Danske Regioner sendte dengang et nødråb om hjælp til den regionale bustrafik, og Transportminister Trine Bramsen (S) slog fast, at regeringen stod hundrede procent bag den kollektive trafik.

Noget den nye SVM-regering altså ser ud til at overholde ved at nedsætte et ekspertudvalg, der kan se på den nuværende organisering med trafikselskaber ejet af kommuner og regioner.

Årsagen er beskrevet således i regeringsgrundlaget:

"Det kræver en stærk infrastruktur, der binder Danmark og danskernes hverdag sammen. Og der skal være gode muligheder for, at den enkelte dansker kan bo og arbejde i alle dele af landet."