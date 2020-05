Casper savner sit arbejde: Hvornår bliver det min tur?

Casper Størner kan godt få tiden til at gå hjemme i Gudme. Han roder med biler og maskiner, men han savner sit daglige arbejde på det værksted, hvor han er i beskyttet beskæftigelse.

Han har, som han selv forklarer, et hav af diagnoser. Altså et udviklingshandicap. Derfor har han fået et specielt arbejde, der tager de nødvendige hensyn til ham.

Den 12. marts blev han imidlertid sendt hjem, som så mange andre med hans type job blev det.

Hvornår sker der noget på handikapområdet? Hvornår kan jeg komme tilbage på mit arbejde? Casper Størner

- Jeg savner rutinerne nu, og jeg savner at komme ud og gøre det, jeg godt kan lide, siger Casper Størner.

Han er ikke alene om at savne rutinerne på sin arbejdsplads. TV 2/Fyn har tidligere fortalt om Bernt Vollbrecht med Downs syndrom, der også savner sit arbejde på et beskyttet værksted i Svendborg. Han er som Casper Størner heller ikke tilbage i beskæftigelse endnu.

Svendborg kommune er ikke alene om endnu ikke at have genetableret den beskyttede beskæftigelse for borgere med et udviklingshandicap.

Landsdækkende problem

Landsforeningen Lev har netop gennemført en endnu ikke offentliggjort, landsdækkende undersøgelse, der afslører, at 75 procent af pårørende til borgere i beskyttet beskæftigelse kan fortælle, at deres pårørende endnu ikke er tilbage på deres arbejdspladser og værksteder. På trods af, at en politisk aftale indgået den 25. april netop slog en streg under, at tilbud om beskyttede beskæftigelse skulle reetableres nu.

Det er en bred målgruppe, og blandt dem er der borgere, som er mere sårbare end andre. Derfor er det ikke sådan lige til at åbne det sted Hasse Jacobsen, socialchef, Svendborg Kommune

Anni Sørnsen, formand for Landsforeningen LEV, er uforstående over for, at det tager kommunerne så lang tid at give mennesker med et udviklingshandicap mulighed for at komme tilbage i deres beskæftigelses- eller aktivitetstilbud.

- Det har vidtgående konsekvenser for den gruppe borgere, de kan blive ramt af ensomhed, angst og depression. Det er også svært at forstå, hvorfor det her trækker så længe ud. Det er som om, vores område slet ikke er prioriteret i den her krise, siger hun.

- Vi mangler retningslinjer

I Svendborg Kommune har de nu planer om at sende Casper Størner og andre tilbage i beskyttet beskæftigelse. Det bliver dog tidligst den 25. maj, hvor man begynder at åbne for de tilbud igen.

Det handler blandt andet om, at de ifølge socialchef i Svendborg Kommune, Hasse Jacobsen, har savnet retningslinjer fra myndighederne på området.

- Vi har ventet på retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, men har nu fundet ud af, at de ikke længere laver den slags til specifikke områder som det her. Derfor er vi lige nu i gang med at stykke en plan sammen for genåbningen, så vi åbner uden at risikere smittespredning, forklarer han.

Han peger desuden på, at for eksempel Svendborgs beskyttede værksted, Grønnemoseværkstedet, har 150 medarbejdere.

- Det er en bred målgruppe, og blandt dem er der borgere, som er mere sårbare end andre. Derfor er det ikke sådan lige til at åbne det sted, siger socialchefen.

De fleste er stadig sendt hjem I en endnu ikke offentliggjort undersøgelse blandt mere end 450 pårørende til mennesker med udviklingshandicap fremgår det at: 90 procent af de pårørende angiver, at borgerens tilbud om beskyttet beskæftigelse har været lukket (uden alternativ) under corona.

75 procent af de pårørende angiver på undersøgelsestidspunktet (8.-12. maj), at tilbuddene fortsat er lukket, uden alternativ Den 25. april indgik alle Folketingets partier en politisk aftale. Heri udtalte man dels en klar intention om at

”... private og kommunale tilbud bør prioritere at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos borgerne, særligt hos de grupper, som har været særlig hårdt ramt af restriktioner og generel nedlukning” (aftaleteksten, side 10). Flere tilbud målrettet mennesker med udviklingshandicap nævnes i denne forbindelse, herunder beskyttet beskæftigelse (§103), aktivitets- og samværstilbud (§104) og socialpædagogisk bistand (§85). Kilde: Socialministeriet og Landsforeningen LEV

Loven siger noget andet

Anni Sørensen fra Landsforeningen Lev håber på, at kommunerne lige som Svendborg nu for alvor får åbnet de mange tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitet.

- Det her er gået umådeligt langsomt. Jeg mener faktisk også, at kommunerne har overfortolket reglerne i den her krise. De har ikke bare kunnet lukke de her beskæftigelsestilbud uden at forsøge at sætte noget i stedet. Nu skal de så reetablere dem - med det samme, siger hun.

Organisationen er derfor lige nu i dialog med Kommunernes Landsforening og med Social- og Indenrigsministeriet om netop det.

- Jeg vil bare gerne på arbejde

Heldigvis for Casper Størner og andre i Svendborg Kommune med samme handikap kan de snart vende tilbage til deres arbejdspladser.

- Er det acceptabelt, at Casper Størner og andre har måttet vente så længe på at vende tilbage?

- Vi har haft fokus på at undgå smittespredning for nogle af vores sårbare borgere. Og vores ambition er nu, at vi kan begynde første fase af den genåbning den 25. maj, siger Hasse Jacobsen, socialchef i Svendborg Kommune

Casper Størner er glad for den besked:

- Det er rutiner og struktur, der er godt med mit arbejde. Det kan lyde lidt autistagtigt, men jeg kan godt lide at få at vide, at nu skal jeg gøre det og det. Og så er det også hyggeligt, siger han.

