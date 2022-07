Chancer for meteorologisk sommerdag på Fyn

Årets første meteorologiske sommerdag med temperaturer over 25 grader faldt i maj. Siden da har der kun været en håndfuld rigtig varme dage, men tirsdag er der chance for, at nogle fynboer lokalt kan få en meteorologisk sommerdag.

- Her til formiddag er det ganske pænt. Vi kan komme op på 23-24 grader i løbet af dagen. Lokalt endda 25 grader, altså en meteorologisk sommerdag, fortæller TV 2 Vejrets vært Jacob Mouritzen.

De bedste chancer for en meteorologisk sommerdag er formentlig midt på Fyn.

Og de høje temperaturer er da heller ikke så udbredte, at det bliver en landsdækkende sommerdag.

Et skydække er nemlig på vej ind fra vest, og i løbet af aftenen kan det give lidt mere gråvejr til fynboerne. Til gengæld falder temperaturerne bare en smule i løbet af aftenen til 18-19 grader.

De varme temperaturer betyder, at flere nyder en kold øl eller et køligt glas vin, og det får antallet af spritbilister til at stige. Faktisk så meget, at Fyns Politis højsæson for spritkørsler slet ikke er i julefrokostmånederne længere.