Chancer for sne på Fyn fredag

Det kommer ikke til at vælte ned med sne, og det er slet ikke sikkert, du får brug for hverken kælk eller sneskovl. Fredagen holder mest tør - dog er der gode chancer, eller risiko om man vil, for at få lov til at se hvidt nedbør på et tidspunkt i løbet af dagen.

Temperaturen vil ligge mellem en enkelt og tre plusgrader. Hvor det er varmest, vil nedbøren falde knapt så vinterligt, men i stedet som regn.