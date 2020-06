Charlie er tilbage under vægtstangen: - Det har været et helvede

Der var en sund blanding af glæde og afspritning, da Charlie Hansen og Martin Salling, som nogen af de første endelig blev lukket ind til håndvægtene i Go2fitness i Odense Banegård Center.

Sprrrrfttt, sprrrrfttt sagde sprøjterne med det desinficerende sprit, mens Charlie og Martin måtte konstatere, at håndvægtene var blevet tungere end før nedlukningen i marts.

- Dejligt at være i gang igen, men jeg kan ikke have ret meget vægt på mere, konstaterede Martin, da han skulle fodre stangen med vægte.

Der blev bandet, pustet og prustet, men det blev gjort med smil et på læben.

- Det er helt fantastisk at være i gang igen. Det har været et helvede ikke at kunne træne i næsten tre måneder, sagde Charlie Hansen.

- Det har ikke været særligt sjovt. Ikke når man er træningsafhængig.

Tid til kæresten og datteren

Charlie arbejder som vagt og træner normalt fem-seks gange om ugen.

- Jeg har i stedet prioriteret mit arbejde og min datter. Og min kæreste.

Maskinerne bliver sprittet godt af i træningscentret. Foto: Thomas Bjerre-Larsen

Men nu kan Charlie med regeringens velsignelse igen kaste jern i banegårdscentret. Og det er han helt tryg ved:

- Jeg tror, de har taget deres forholdsregler. Vi har fået at vide, at vi skal spritte alt af. Så ja, jeg er tryg.

Skal indhente ti kilo

For Charlie er genåbningen også op ad bakke. Han har nemlig tabt ti kilo fra nedlukning til genåbning - og det er vel at mærke ti kilo muskelmasse.

- Nu er det op på hesten igen og de næste tre måneder give den fuld gas. Så er jeg tilbage i form igen. Det er planen, siger han.

Genåbningens 3. fase blev en realitet i weekenden. Her gav regeringen ikke kun grønt lys til at træningscentre kunne genåbne mandag, men også at spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af genåbningen, atter kunne slå dørene op.

Desuden blev forbuddet mod forsamlinger hævet fra 10 til 50.