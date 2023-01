Cheflæge ærgrer sig over forsinket OUH: Bedre plads til helikoptere og hurtigere behandling

Nye kompetencer i akutmodtagelsen

Når patientforløbene bliver mere elegante på Nyt OUH skyldes det ifølge cheflægen, at der bliver plads til nye kompetencer på den nye akutmodtagelse.

Børnemodtagelsen, akut psykiatri og hjertelægerne bliver nemlig en del af akutmodtagelsen på Nyt OUH.

I dag er det for eksempel sådan, at sluger en 17-årig pige et glas panodiler, så kommer hun i første omgang ind i akutmodtagelsen og bliver behandlet medicinsk.

Men afdelingen for akut psykiatri ligger et helt andet sted på sygehuset. Så enten skal psykiateren tilkaldes, eller patienten skal transporteres over på den psykiatriske afdeling for at blive udredt for den psykiske del af problemstillingen.

Og endelig er den unge pige under 18, så der kunne godt være problemstillinger, der kræver en børnelæge. Der er udfordringen den samme som med psykiatrien: Enten skal patienten transporteres over i børnemodtagelsen, eller en børnelæge skal finde tid til turen over i akutmodtagelsen.



Bøvlet og ressourcetungt. Og ikke til gavn for patienten.

- Vi får de eksperter, der har forstand på akutte patienter - ligegyldigt hvilket speciale - samlet et sted.

To nye landingspladser

Desuden får helikopterne langt bedre adgang på Nyt OUH.

De kommer til at lande i anden sals højde, så de tilskadekomne ikke udsættes for nysgerrige blikke. Fra landingspladsen kan patienterne fragtes direkte ind på traumestuen via en overdækket gangbro, der skærmer for vind og vejr.

Og endelig bliver helikopterlandingspladserne så store, at selv Forsvarets store helikoptere kan lande der. Det kan de ikke i dag, og det giver i nogle tilfælde unødig transport i ambulance efter helikopterturen.

- Det er ikke sådan, at det ikke fungerer nu, for det gør det. Men det er klart, at man tænker øv, at Nyt OUH er blevet udskudt endnu engang, siger Poul Henning Madsen.

Forsinkelsen af Nyt OUH og ekstraregningen på en halv milliard skyldes blandt andet corona og krig i Ukraine. Det forklarer Karsten Uno Petersen, der er formand for det ansvarlige udvalg i region Syddanmark.