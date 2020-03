Chefanalytiker understreger: - Vi er ikke på vej ud i en ny finanskrise

Konsekvenserne af coronavirus synes massive og uoverskuelige lige nu.

Virksomheder står på kanten af konkurs. Flere fyrer medarbejdere allerede. Dansk Industri forventer, at op imod 75.000 danskere risikerer at miste jobbet. Renten er begyndt at stige for første gang i 10 måneder, og aktierne rasler ned.

Alligevel skal vi ikke frygte, at vi er på vej ud i en ny finanskrise.

Sådan lyder budskabet fra Jan Størup, chefanalytiker i Nordea.

- Vi er i en helt anden situation i dag end i 2008. Vi ser myndigheder og politikere, der handler langt hurtigere end dengang, siger Jan Størup.

Regeringen har allerede tilbudt virksomhederne lønkompensation. Og så sent som onsdag kom regeringen med endnu en redningspakke, der blandt andet giver virksomheder kompensation for faste udgifter som husleje.

- Desuden skyldtes krisen i 2008 blandt andet, at boligpriserne var blevet kunstigt høje på grund af boligboblen. Det problem har vi ikke i dag. Vi kan komme til at se fald i huspriserne på grund af coronavirus, men langt fra de fald vi så i 2008, siger Jan Størup.

Men nogen dans på roser bliver de kommende måneder alligevel ikke.

- Lige nu er corona rigtig hård ved pensionsopsparingerne, fordi aktierne er faldet så meget. Det danske aktieinddeks er faldet med 25 procent på tre uger. Det, man har tjent sidste år, kan man godt regne med at have sat til nu, hvis man har det meste af sin pensionsopsparing i aktier.

Atypisk rentestigning

Som en overraskelse for nogle har coronakrisen også betydet, at renten er steget.

For bare en uge siden kunne danske boligejere optage realkreditlån til en halv procent i rente til en kurs på lige knap 99 procent. Onsdag hedder renten en procent og kursen 92 på et 30-årigt lån med afdrag.

Og lån til halvanden-procent-lånet er netop genåbnet.

- Normalt, når der er uro i verden, så søger investorerne mod trygge havne, og der er de danske boliglån populære. Men når der er så meget panik som nu, så holder de udenlandske investorer sig væk, og det får kursen til at falde og renten til at stige, siger Jan Størup.

Den stigende rente gør det dyrere at låne for boligkøbere og dyrere at lægge lån om for eksisterende boligejere. På sigt kan den højere rente resultere i faldende huspriser, fordi lån altså bliver dyrere.

Alligevel understreger Jan Størup, at vi stadig er langt fra en gentagelse af finanskrisen.

- Jeg tror, det er en panikreaktion, vi ser på aktiemarkederne lige nu. Lige nu er renterne kørt op, men jeg tror, de falder igen så snart panikken bare læger sig en smule, siger Jan Størup og fortsætter:

- Man har virkelig lært meget af finanskrisen i 2008, og både Den Europæiske og Amerikanske Centralbank lader virkelig seddelpressen køre lige nu. Man pumper en masse nye penge ind i systemet for at stabilisere markedet.

Samtidig har den danske banksektor brugt tiden efter finanskrisen fornuftigt, mener chefanalytikeren.

- De danske pengeinstitutter er velpolstrede, så de kan modstå kriser som nu. Desuden er yderligere en fordel, vi tog med os fra finanskrisen, at vi fik bygget et beredskab op. I dag ligger det beredskab klar i skuffen, så vores politikere og myndigheder kan handle langt hurtigere end dengang, siger Jan Størup.

