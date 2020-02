Chefskifte på TV 2/Fyn fra april

Helle Nørgaard Andreasen skifter fra en stilling som økonomichef i Ambulance Syd, der er Region Syddanmarks selskab for ambulancedriften i Vestjylland, Sønderjylland og på Fyn. Hun blev ansat som økonomichef i selskabet i sommeren 2016, da det hed Bios. Hun stod kort efter med ansvaret for at håndtere konkursen i det hollandsk-ejede selskab, der senere blev videreført under Region Syddanmark. Siden februar 2019 har hun også haft ansvaret for personaleudviklingen, og i efteråret 2018 deltog hun i ledelsesprogram på det franske business-universitet, INSEAD.

Fokus på kerneopgaver og innovation

Den revisoruddannede kvinde bliver en del af TV 2/Fyns chefgruppe, som hun har mødt og ser frem til at arbejde sammen med. Og hun glæder sig til i efteråret at bidrage til at udvikle TV 2/Fyns kommende strategi frem til 2022.



- Mediebranchen er spændende, og TV 2/Fyn er en attraktiv virksomhed. Jeg ser meget frem til at fastholde fokus på en sund og stærk økonomi og til at medvirke til at optimere brugen af ressourcerne, således at de i størst muligt omfang kan bruges på TV 2/Fyns kerneopgaver og innovation. Derudover ser jeg frem til at forsætte og øge fokusset på, at TV 2/Fyn skal være en spændende arbejdsplads, der udvikler medarbejdere til glæde for medarbejderne selv - og til gavn for TV 2/Fyn, siger Helle Nørgaard Andreasen.



Den 40-årige økonomi- og HR-chef er tidligere elitehåndboldspiller og spillede i 2012-2013 ligahåndbold for HC Odense. Hun spiller stadig 1. divisionshåndbold for Stjernen og er en del af en sportsglad Odense-familie, der tæller ægtefællen Kim og to døtre på ni og 11 år.

Teatret trak i Sigaard

Efter knap to år på posten som TV 2/Fyns økonomi- og HR-chef siger Mette Sigaard nu farvel for at vende tilbage til teaterverdenen som økonomidirektør på Fredericia Teater.

Hun betoner selv, at muligheden for at vende tilbage til sit speciale - at balancere de kunstneriske og økonomiske bundlinjer i en ambitiøs kulturinstitution – var for fristende at sige nej til, da tilbuddet kom:



- Efter 11 fantastiske år på Odense Teater valgte jeg i 2018 at prøve nye udfordringer i medieverdenen, men muligheden for at vende tilbage i et sjældent udbudt og for mig særligt attraktivt job i scenekunstverdenen kunne jeg ikke lade passere. Det bliver lidt som at komme ”hjem” igen. Selvom jeg ved, der er meget store økonomiske udfordringer på Fredericia Teater lige nu, ser jeg frem til sammen med hele holdet og bestyrelsen at finde de løsninger og det økonomiske setup, som skal til for at sikre det rette fundament under Fredericia Teaters succesfulde repertoire og ambitiøse planer, siger Mette Sigaard.

Mette Sigaard bliver ny økonomidirektør på Fredericia Teater Foto: Morten Kjærgaard

Lykke-dag for alle

Helle Nørgaard Andreasen indtræder i TV 2/Fyns chefgruppe, som desuden består af produktions-, teknik- og innovationschef Michael Jensen og redaktionscheferne Mads Boel, Malene Hammershøy Kjerstad og Lasse Hørbye.

- Der er altid en risiko ved at have veluddannede, skarpe, stærke og kompetente medarbejdere og chefer, for dem får andre jo øje på! Som nu Fredericia Teater, der får en aldeles fremragende økonomidirektør i Mette Sigaard. Til gengæld får TV 2/Fyn nu en ny økonomi- og HR-chef i samme kaliber i Helle Nørgaard Andreasen i en sømløs overgang pr. 1. april, så vores strategi- og udviklingsprojekter fortsætter i uændret tempo. Derfor er dagen i dag en til lykke-dag for både Mette og Helle – og for Fredericia Teater og TV 2/Fyn, siger TV 2/Fyn-direktør Esben Seerup.