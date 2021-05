Chikane: Bilist forfulgte ambulance under udrykning

Fyns Politi har fået registreringsnummeret på den uønskede følgebil, men vil ikke umiddelbart gøre mere ved sagen.

- Vi har ingen chance for at bevise, at bilisten faktisk kørte 150 kilometer i timen, så vi gør ikke mere ved sagen. Og da hastighedsgrænsen var 130 kilometer i timen, er det jo heller ikke verdens største forbrydelse at køre 150 kilometer i timen, lyder det fra vagtchefen.

Ifølge Ambulance Syd sker det ikke ofte, at bilister lægger sig lige bag udrykningskøretøjer, men det sker dog en gang imellem.

- Vi kører ofte meget stærkere end det tilladte for andre bilister, og derfor skal vi være ekstra agtpågivende.

- Farten betyder nemlig, at vi også kan komme ud for at skulle reagere meget hurtigt. Og hvis der ligger en anden bilist lige bag ved os med samme hastighed, så øger det risikoen for alvorlige ulykker, siger Allan Mose, der er driftchef i Ambulance Syd.