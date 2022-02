Chikane, trusler og tilråb mod kommunale politikere: - Det kan have konsekvenser for demokratiet

- Det fik mig til at tvivle

Et andet byrådsmedlem fra Svendborg Kommune, der oplevede chikane under valgkampen, er 23-årige Kristine Andersen (S). Hun oplevede især kommentarer vedrørende hendes unge alder.

- Det fik mig til at tvivle og føle, at de måske havde ret. Måske burde jeg have en masse år på arbejdsmarkedet, før jeg kan stille op, fortæller Kristine Andersen.

Ifølge rapporten er det særligt bekymrende, at især unge, etniske minoriteter og kvindelige kandidater oftest chikaneres. Det risikerer ikke kun at påvirke debatten, men også demokratiet generelt.

- Det er problematisk, at netop de grupper, der i forvejen er underrepræsenteret i lokalpolitik, får så hård en medfart under valgkampen. Det kan i værste fald føre til politikerflugt, og så får vi en endnu større skævhed i partierne og i sidste ende i lokaldemokratierne, siger Morten Emmerik Wøldike, leder af køn og LGBT+ hos Institut for Menneskerettigheder, i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

Netop skævhed i byrådet er i forvejen et problem. Blot syv procent af kandidaterne ved seneste kommunalvalg var under 30 år, og den typiske byrådskandidat er en etnisk dansk mand på 52 år.