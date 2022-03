Christian Eriksen får grønt lys til landsholdscomeback

Efter at have besigtiget Eriksen på stadion i en Premier League-kamp vurderer landstræneren, at fynboen står uvant skarpt fysisk.

- Man kan se, at han har trænet stenhårdt, og at han står snorlige. Han er blevet lidt smallere, og han er i virkelig god forfatning, siger Hjulmand.

Småskader på holdet

Mens det altså ser lovende ud for Christian Eriksen i forhold til de kommende testkampe, kommer de danske landsholdsfans næppe til at se en småskadet Andreas Christensen.

- Andreas Christensen bliver nok ikke klar til den her samling. Den er ikke helt lukket, men det ser meget svært ud, siger Kasper Hjulmand.

Hjulmand har i flere dage været klar over, at prognoserne fra London ikke var gode, og derfor udtog han allerede i lørdags Brøndby-anfører Andreas Maxsø som gardering til det centrale forsvar.

Også landsholdsanfører Simon Kjær misser de kommende testkampe med en skade, og derfor må Hjulmand gå helt nye veje, når han skal sammensætte sit forsvar.

Han har ud over Maxsø udtaget Jannik Vestergaard, Joachim Andersen og Victor Nelsson til de centrale forsvarspladser.

Ved tirsdagens landsholdstræning i Marbella gik Kasper Schmeichel tidligere ud af træningen end holdkammeraterne. Det skyldtes, at han fik et skrub i Premier League-kampen mod Brentford i weekenden, men der ikke noget at være nervøs for, siger Hjulmand.

- Det var andendagen efter, at han fik et skrub. Han skulle ikke lande for meget på hoften, og det var helt efter planen, at han gik ud af træningen, siger Hjulmand.