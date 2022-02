Christian Eriksen fik en time og lavede assist i første kamp

Eriksen havde en travl eftermiddag på midtbanen, skriver Brentford, og lige før pausen lavede danskeren en assist til en scoring af Josh Dasilva.

Brentford vandt kampen med 3-2.

Håb fra Eriksen

På et pressemøde i sidste uge slog Eriksen fast, at han hurtigst muligt håber, at han kan spille fodbold på normal vis trods sin indopererede ICD-enhed - en moderne pacemaker.

- Jeg ser frem til, at det med tiden kommer til at handle om fodbold og ikke om, at det er ham med ICD-enheden i brystkassen, der spiller.

- Jeg vil gerne tilbage til et normalt liv. Det er en motivation at vise, at jeg kan det, sagde Eriksen.