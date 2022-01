Christian Eriksen: Jeg tænkte det var slut i ambulancen

Det fortæller han i sit første interview siden sit hjertestop i sommer, der nu er tilgængelig i sin fulde version på DR TV.

Men tanken om et karrierestop holdt ikke ved.

Som det tidligere er kommet frem slår 29-årige Eriksen i sit interview med DR fast, at han har som ambition at fortsætte karrieren på højeste blus og komme tilbage på landsholdet til VM i Qatar om et lille års tid.

Han genoptræner nu for sig selv og afslører, at han er utålmodig for at komme rigtigt tilbage.

- Jeg skubber tit til min træner, der har lavet programmet: Jeg synes, det tager lidt lang tid. Kan vi ikke snart komme videre?

- Jeg vil gerne tilbage til min normale hverdag igen. Jeg er trods alt fodboldspiller. Det vil jeg gerne være, og det er jeg forhåbentligt snart igen, siger Eriksen med et smil på læben.