Christina blev kaldt luder og truet i bussen: Nu skal et bodycam beskytte hende

Møgsæk, luder, grim familie og dumme børn. Det er bare nogle af de skældsord og grimme kommentarer, "Christina" har oplevet i sin hverdag som kontrollør hos Fynbus. Men det er langt fra det eneste, hun er vant til at opleve, når hun er ude og tjekke busbilletter. Indimellem bliver hun også truet af passagerne.

- Jeg har oplevet, at jeg er gået igennem banegården om aftenen og har fået at vide, at hvis jeg skal ud og kontrollere i aften, så får jeg nok tæv, siger Christina til TV 2 Fyn.



Oplevelserne er hun langt fra ene om. Ifølge en artikel fra Fyens Stiftstidende er tonen og truslerne tydeligvis blevet endnu grovere over for kontrollørene. Hvis man ser alene på politianmeldelser, var der i 2019 fem anmeldelser, i 2020 17, og ifølge Fynbus bliver tallet i 2021 endnu højere. De skal der gøres noget ved, mener trafikselskabet.