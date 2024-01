Circle K medarbejder: - Folk ringer og siger, at de rører ved sig selv

Tal fra arbejdstilsynet viser, at hver tredje kassemedarbejder oplevede chikane i 2023. Det gør personalet også i høj grad på tankstationen Circle K I Odense. Personalet oplever trusler og voldelig og grænseoverskridende adfærd.

- Vi har eksempler på telefonfis, som ender i, at man fortæller den ansatte via telefonen, når man sidder ude på forpladsen og rør ved sig selv, imens man snakker med den ansatte, fortæller Jesper Hansen, der er butikschef i Circle K, som én ud af mange ubehagelige situationer.

Den grænseoverskridende og truende adfærd betyder, at personalet har fået en lille kalder, hvor et enkelt tryk på en orange knap giver politi inden for meget kort tid. Derudover har tankstationen også psykologer tilknyttet, hvis personalet skulle få brug for det.