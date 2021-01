Cirkuskunstner får ingen hjælp: God ide skal erstatte aflyste forestillinger

Geden Klokkeblomst, hunden Sole Mio og den unge hane Ib Corona er alle artister i Jens Salomonsens cirkus. Dertil kommer et par æsler og ponyer, nogle mus og rotter for slet ikke at nævne kalkunen Kallevit.

Siden november har de ikke været så meget som en enkelt tur i manegen, og det piner Jens Salomonsen, der i 30 år har optrådt med dyr.

Læs også Motorsport sat på ufrivillig pause: Odense Kommune kritisereres for skandaløs sagsbehandling

For uden indtægter fra artisteriet er det svært at skrabe penge sammen til dyrenes foder, og regeringens hjælpepakker dækker ikke et lille enmandscirkus med en beskeden indtægt.

- Jeg ringede i foråret, og de blev ved med at sige: "Der kommer en pakke til dig også". Men det kommer jo aldrig, siger Jens Salomonsen.

Åbner for besøgende

Nu, hvor en coronavirus og et forsamlingsforbud har sat en stopper for cirkusforestillingerne, har Jens Salomonsen måttet tænke i nye baner for at sikre sine dyr gennem vinteren.

Han har derfor åbnet sin gård for små grupper besøgende, som kan opleve de mange dyr fra hans cirkus.

- Jeg er herhjemme alligevel og går ude og ordner dyr og forbereder ting og sager og øver nye numre til sommer og sådan noget, siger han.

Læs også Strid med russisk nonne: Slot forfalder og må spærres af

Idéen til at gøre det nu fik Jens Salomonsen fra sin bror, som foreslog ham at slå dørene op for grupper på højst fire personer. Med en entrépris på 30 kroner per mand rækker indtægterne ikke langt, men hjælper trods alt i den slunkne pengekasse.

Hvis jeg ikke har mine dyr, er det jo svært at lave forestillinger, for det er et trækplaster Jens Salomonsen, cirkusdirektør og pensionist

- Jeg har også tænkt, at alle dem, der sidder derhjemme ved deres computere - også mine børnebørn - sidder bænket hele dagen. Jeg tænkte, lad dem for fanden komme ud i luften og se noget andet i stedet for bare at gå den samme tur hver dag, siger han.

Overraskende interesse

På ganske kort tid har Jens Salomonsen fået flere henvendelser fra folk, der vil opleve cirkusdyrene uden for arenaen. Derfor er det planen, at der også skal være åbent et par gange om ugen for besøgende, selv når coronapandemien hører fortiden til og cirkusforestillingerne vender tilbage.

- Det overrasker mig ikke, at folk er glade for dyrene. Det overrasker mig, at der er så mange, der henvender sig. Det overrasker mig vildt meget, at jeg simpelthen sidder og næsten ikke kan følge med at skrive ned, hvornår de kommer, siger Jens Salomonsen.

Han har håb for den kommende tid, og selvom dyrene er dyre at holde, er muligheden for at skille sig af med dem ikke-eksisterende.

Læs også Psykisk syge Jonas råber højt: I må ikke kontakte os i weekenden

- Da jeg var 14 år og blev konfirmeret, havde jeg otte fuglebure på mit værelse med hamstere og skildpadder og kanariefugle og papagøjer, og det har jeg haft lige siden, siger Jens Salomonsen.

Derudover er de helt afgørende, når verden er klar til forestillinger igen:

- Hvis jeg ikke har mine dyr, er det jo svært at lave forestillinger, for det er et trækplaster.