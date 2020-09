Claus har succes trods ordblindhed: - Vær ærlig omkring det

Bare fordi man er ordblind, er man ikke dum. Tværtimod. Det fortæller Claus Skjoldborg Larsen, der trods sine problemer med at stave, har gennemført uddannelser som både tømrer og pædagog, og i dag arbejder som forebygger i politiet og som byrådspolitiker.

Vejen til succes er gennem ærlighed, mener han.

- Man skal turde stå ved, at man er ordblind. Det er en proces. Der er mange virksomheder, som ser ordblinde som dumme. Det er vi ikke, siger Claus Skjoldborg Larsen.

Denne uge er det International Ordblindeuge, hvor der sættes ekstra fokus på ordblindhed. Claus Skjoldborg Larsen håber, det kan give anledning til, at flere virksomheder retter fokus og opmærksomhed på de problemer, som ordblinde har, særligt hvis de skal hjælpe dem videre i arbejdslivet.

Få hjælp af arbejdsgiveren og kollegaerne

Hvis man skal opnå succes på arbejdsmarkedet, er det samtidig vigtigt, at arbejdsgiveren er forstående over for, hvad det vil sige at være ordblind.

- Da jeg startede hos Fyns Politi, sagde jeg den første dag, jeg er ordblind.

Dagen efter havde han fået installeret et program på sin computer og fået andre hjælpemidler, der kan lette hans hverdag.

- Der gik én dag, og så havde jeg redskaber på min computer, der kunne hjælpe mig, forklarer Claus Skjoldborg Larsen.

På arbejdet bruger han blandt andet computerprogrammet CD-ord, som kan hjælpe med oplæsning og ordforslag, når Claus Skjoldborg Larsen skriver på computeren.

I videoen kan du se, hvordan det kan være at læse en tekst, hvis man er ordblind.

Derudover fortæller han, at hans kollegaer er hjælpsomme, når det kommer til at stave svære ord, og når han sender vigtige mails ud af huset, er de flinke til at læse dem igennem for eventuelle fejl, inden han trykker send.

Træls nogle gange

Claus Skjoldborg Larsen sidder også i Odense Byråd for Socialdemokratiet. Her er der også udfordringer, som kan drille i hverdagen, eksempelvis når de laver gruppearbejde og skal skrive forslag på små sedler.

- Det er lidt træls nogle gange. Jeg kan sagtens læse, men jeg kan ikke altid stave, siger Claus Skjoldborg Larsen.

Han har ét godt råd til andre ordblinde, der i hverdagen også bøvler med at stave.

- Vær ærlig omkring det, og kast dig ud i det. Tag de fordomme, der kommer med.