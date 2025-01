Coca-Cola tilbagekaldes

Kære Byråd,

For godt 1 måned siden sad jeg og skrev på en ansøgning til en fast stilling som borgerrådgiver. Jeg var nervøs men var fyldt med drømme og idéer om fremtiden. Det er ikke lykkedes mig at overbevise ansættelsesudvalget om, at jeg er den rigtige til at varetage borgerrådgiverfunktionen, og jeg er desværre derfor ikke med i den videre proces. Den 1. marts, tager en ny over. Det er jeg oprigtig ked af. Det har ikke været en nem rejse, men den har været udfordrende og spændende og givet så meget mening. Jeg er stolt af det, som jeg sammen med organisationen er lykkedes med:

Vigtigst af alt, er vi begyndt at bryde tabuet om forråelse. Vi kan nu nævne ordet til hinanden og erkende, at måske kan vi være forråede af og til.

Vi glimtvis blevet bedre til sammen at finde frem til, hvordan vi kan bruge henvendelser om fejl og misforståelser til udvikling af sagsbehandling eller borgerbetjening.

Vi er blevet bedre til at lytte til borgerne. Den ekstra mulighed for at få fortalt sin historie og borgerrådgiverens neutrale ståsted, har givet større sandsynlighed for at borgeren føler sig hørt.

Vi har fundet og fået rettet op på en del sagsbehandlingsfejl i konkrete sager, nogle af dem tror og håber jeg også har skabt læring mere generelt, selvom det ikke er blevet sagt højt.

Vi er blevet mere opmærksomme på steder, hvor handicappede kan føle, at vores borgerbetjening stiller dem ringere end folk uden handicap.

Vi har talt om vigtigheden af at have værktøjer til at undgå eller afsløre manipulation og/eller psykisk vold i børn og ungesager.

Og sidst men ikke mindst er vi blevet bedre og bedre til at bruge hinanden forebyggende.

Det hele har foregået lidt i modvind. En modvind, som jeg ikke rigtig har haft mulighed for at indvie jer i. Jeg følte den allerede til en start, som en manglende opmærksomhed på, at funktionen var der. Den blev ikke talt ind steder, hvor det var logisk at tale den ind. Men også som en manglende lyst til, at jeg var der. Det var svært at få kontakt. Jeg inviterede til møder om sager samt møder om erfaringer og udvikling, men det var svært at få aftaler om møder. Til trods for en opfordring om at blive inviteret ud og møde personalet og fortælle om funktionen, var det meget begrænset, hvad jeg fik af invitationer. Hele det første år forsøgte jeg at få et møde med Byrådet. Jeg ville gerne møde jer og tale om, hvordan jeg havde tænkt mig at udføre funktionen og forventningsafstemme, inden jeg skulle komme med årsberetningen. Jeg blev mødt med, at byrådet ikke havde nogen holdning til, hvordan funktionen skulle varetages. Et sådant møde er så vigtigt, at I tager med den nye borgerrådgiver. Det ville have gjort en verden til forskel for mig at vide, at jeg havde jeres opbakning.

Det var også svært at få tilbagemeldinger, når jeg sammen med borgere undrede mig over forhold i forvaltningerne. I nogle sager skulle vi skrive frem og tilbage en del gange. I andre gik der lang tid, uden jeg fik svar og jeg måtte følge op og sikre mig svar.

Mindst lige så problematisk var det, at der ikke var fokus nok på uafhængigheden. Rammerne signalerede ikke uafhængighed. Borgerrådgiveren havde sin plads i kontor med borgmesterforvaltningens jurister og bibliotekets udviklingsfolk. Det gav ikke kun problemer med signalværdi, men også problemer i forhold til at skabe tillid til, at man trygt kunne fortælle sin historie. Og det var svært at bevare den ro og det overskud det kræver, når jeg skulle starte med at finde et egnet sted at snakke. Vi fik det løst, men jeg skulle kæmpe lidt for, at der var forståelse for vigtigheden.

Borgerrådgiveren oplevede flere ting, der ikke understøttede uafhængigheden. Blandt andet blev kritik internt fra ikke givet direkte, men gennem stadsdirektøren og videre til den juridiske chef, præcis som hvis borgerrådgiveren havde været en del af organisationen. Borgerrådgiveren opfordrede flere gange til, at kritikken blev rettet til hende selv. Hun oplevede meget klare meldinger fra ledelsen om, hvordan hun burde løse opgaver. Hun oplevede en direktørgruppe, der besluttede - uden at inddrage hende - og helt imod vedtægten, hvordan hun skulle holde statusmøder med forvaltningen med deltagelse af den juridiske chef (borgerrådgiverens personaleleder). Da hun gav udtryk for det uhensigtsmæssige i den beslutning og sagde fra efter at have prøvet det af, valgte administrationen at lægge beslutningen op til Økonomiudvalget. Borgerrådgiveren gav udtryk for, at vi i stedet sammen skulle finde en hensigtsmæssig måde for samarbejdet. Efter behandlingen i Økonomiudvalget holdt administrationen fast i, at det nu var bestemt, at møderne skulle holdes som direktionen havde lagt op til. Af hensyn til samarbejdet valgte hun at forsøge lidt endnu, selvom hun umiddelbart kunne se problemer for uafhængigheden i den model. De næste 6-7 måneder oplevede hun statusmøder, hvor uafhængigheden blev sat på prøve, og hun valgte at ændre på møderammerne.

Jeg kan huske, at nogle af mine tætteste borgerrådgiverkolleger, som jeg sparrede med, var overraskede over, at jeg ikke ville skrive om mine udfordringer i min årsberetning, men jeg var af den overbevisning, at det ikke var løsningen. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne få vendt stemningen og få gode relationer i organisationen, hvis jeg ikke gav dem chancen først for at gøre det bedre? De havde allerede fortalt mig, at samarbejdet blev svært fremadrettet, hvis jeg valgte at skrive om forråelse - men det var for vigtigt et emne at droppe, og jeg håbede, at de ved lidt åbenhed fra min side om mine tanker og baggrund for dette med tiden ville forstå mit valg.

Særligt i de 2 sidste år som borgerrådgiver, har jeg været i tvivl om, om jeg lige om lidt stod uden job. Selvom jeg selv synes, at jeg har gjort det godt, så har jeg mærket modvind, kritik og utryghed. Jeg krydser fingre for de allerbedste vilkår og fremtid for funktionen.

Tak fordi I gav mig muligheden for at varetage borgerrådgiverfunktionen og begynde implementeringen. Jeg ser frem til at følge den videre implementering på sidelinjen.

Venlig hilsen

Helle Toldsted Eriksen

Borgerrådgiver