Comeback cementerer førsteplads i grundspillet for GOG

Spændingen om førstepladsen i herrehåndboldligaens grundspil er ovre.

Den så ellers ud til at blive forlænget onsdag aften, hvor GOG på udebane mod Fredericia Håndboldklub var bagud med seks mål ad flere omgange.

Men et stærkt comeback af fynboerne betød, at de vandt 32-30 og satte endnu to point på kontoen.

Det bringer GOG op på 46 point for sæsonen med to kampe igen, og da forfølgerne fra Aalborg Håndbold før onsdagens dyst mod Lemvig-Thyborøn Håndbold har syv point mindre, kan GOG ikke hentes.