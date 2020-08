Comeback til landbetjent: På ét område er Fyns Politiforening bekymret for politikernes planer

Regeringen præsenterede mandag sit udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Læs også Ny politireform: Lokalbetjente vender tilbage

Udspillet skal bringe politiet tættere på borgerne og samtidig gøre sagsbehandlingstiden kortere. Blandt andet skal 300 betjente fjernes fra Rigspolitiet i København og rykkes ud i de lokale politikredse.

Det bliver positivt mødt af Fyns Politikreds, der går ind for mere nærpoliti, men der er samtidig bekymring for, om betjente fra København kan gå ind og agere lokalbetjente.

- Det eneste problem, jeg ser, er, at vi skal omfordele dem og sætte dem i nogle andre stillinger hos os. Vi kan nok ikke sætte en specialuddannet tekniker til at være lokalbetjent i Assens, Nyborg eller Ringe, siger Per Svanegaard Nielsen til TV 2 Fyn.

- Det kræver, at man har interessen for feltet. Det er dedikerede folk, som går ind for forebyggelsesarbejde, fortsætter han.

Ønsker dobbelt så mange betjente

Regeringen vil oprette 20 nye nærpoliti-enheder placeret rundt omkring i landet, hvoraf ti skal placeres på Fyn eller i Jylland.

Læs også Overblik: Her er politiet forsvundet fra Fyn

110 betjente fra Rigspolitiet skal kobles på de 20 nye lokalenheder. Derudover skal der tilføres 40 nye lokalbetjente i 2024.

Selv om Fyns Politikreds havde håbet på endnu flere betjente, forstår formanden i forlængelse af coronaviruspandemien, hvorfor det ikke er blevet til flere.

- Generelt ønsker vi flere betjente til at klare de sagsbunker, der ligger hos os, siger Per Svanegaard Nielsen, der ønsker dobbelt så mange betjente, som regeringen lægger op til.

Borgmester: Forbrydelser skal opklares hurtigere

Netop sagsbunkerne er noget, som man på Nordfyn ser frem til at få gjort noget ved.

- Det vil styrke retsfølelsen ved den enkelte fynske borger, at der går kortere tid, fra en forbrydelse bliver begået, til den forhåbentlig bliver opklaret, siger borgmester Morten Andersen (V).

Venstre-borgmesteren ser frem til, hvad forhandlinger om regeringerens politiudspil ender med, men han ser positivt på idéen om hurtigere sagsbehandlingstid i politiet og anklagemyndigheden.

Læs også Presset politi på Fyn: Her er problemerne afdeling for afdeling

Mere synligt politi

På Nordfyn har man ikke nødvendigvis et ønske om at få oprettet en lokal politistation. Til gengæld ønsker man oftere at se betjentene på gaden.

- Jeg kan se i udspillet, at der skal tilføres flere nærbetjente, der skal være med til at varetage en opgave lokalt. Det vil vi selvfølgelig hilse velkommen. Jeg er ikke interesseret i, at vi får flere mursten til Nordfyn, men det er vigtigere, vi får flere synlige betjente, forklarer den nordfynske borgmester.

I alt er der 11.198 politibetjente på landsplan, og med de nye tilføjelser vil 550 af disse være dedikerede lokale betjente. Det fremgår ikke af udspillet, præcist hvor mange betjente der rykkes til Fyn, eller præcist hvor mange lokalbetjente eller nærpoliti-enheder der kommer.

Se indslaget om det nye politiudspil herunder.