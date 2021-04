Corona-åbning: Fynbus får plads til passagerer

Samfundet er langsomt på vej mod færre restriktioner. Det gælder også den kollektive trafik, hvor der fra tirsdag bliver plads til flere passagerer i Fynbus' busser.

Det vil dog fortsat være et begrænset antal passagerer, som kan komme med bussen.

Ifølge Fynbus betyder det, at der kan være én passager per sæde samt nogle stående passagerer. Det tilladte antal er baseret på anbefalinger fra myndighederne.

Hvis der skulle blive problemer med at få plads til alle, har Fynbus mulighed for at indsætte ekstra busser.

