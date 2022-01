På Nordfyns Højskole oplever forstander Thomas Trier også en øget interesse for et ophold i den nordfynske natur, hvor fokus er på den globale verden.

- De unge har en tørst efter at ville være sammen. De er vokset fra at være 17 til 19 eller 16 til 18 år i en pandemi, hvor de er gået glip af noget vigtig lærdom i, hvordan man omgås andre mennesker. Det skal de indhente, og det er det, de kommer de for at gøre i den smeltedigel af socialt samvær, der her er, forklarer Thomas Trier.