Corona banker vores sundhed i knæ

Mange ender i større i fare for at få corona Bente Klarlund Pedersen, professor og overlæge på Rigshospitalet og Københavns Universitet

Et enormt eksperiment med danskernes sundhed.

Det kalder flere eksperter og en stor idrætsorganisation den lange nedlukning af alle de mange motionsaktiviteter, som normalt er med til at holde danskernes sundhed på sporet.

Og ikke mindst mange ældre er ude af et hårdt presset sundhedssystem.

En af eksperterne er Bente Klarlund Pedersen, professor og overlæge på Rigshospitalet og Københavns Universitet og leder af Center for Aktiv Sundhed.

- Vi udsætter lige nu befolkningen for et kæmpe eksperiment både med vores mentale og fysiske sundhed, som kan trække lange spor længe fremover, siger hun.

Hun peger på, at megen hverdagsmotion med at gå eller cykle til skole og arbejde er væk. Alle mulige idrætsaktiviteter er lukkede. I stedet synker mange ned foran diverse skærme.

- Sidder man otte timer foran en skærm nu, skal man faktisk op på en times gåtur dagligt for at kompensere for de skadelige virkninger, siger hun.

Ud over de ekstra coronakilo er der andre effekter: hurtigt tab af muskelmasse, forstadier til diabetes og øget risiko for at udvikle generelle livsstilssygdomme.

- Paradoksalt nok betyder den indadvendte livsstil, som mange har fået af frygt for corona, at de ender i større i fare for at få corona, siger Klarlund.

Jette Würtz er adfærdskonsulent i Bevæg dig for Livet, et samarbejde mellem de store idrætsorganisationer DGI og DIF med målet om at få flertallet af danskerne til at dyrke motion.

Hun genkender, at coronaen får mange til at blive sofakartofler og droppe motionen.

- Fællesskabet betyder enormt meget for at få folk afsted. Så at træne derhjemme alene er meget sværere. Samtidig er det så meget lettere at droppe gode vaner end at bygge dem op, siger hun.

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, er med 1,6 millioner medlemmer i ryggen især bekymret for den varige effekt hos truede grupper som børn og unge samt sårbare ældre over 65.

- De droppede som de første ud, da coronaen kom. Når det er ovre, står vi med en kæmpeopgave for at få dem tilbage.

- Jeg tror desværre, at inaktiviteten i befolkningen er endnu større, end undersøgelserne har vist. At folk trisser ned i en kiosk og henter deres internetbestillinger, får altså ikke pulsen op, siger hun.

