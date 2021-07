Corona eller ej: Ledigheden i Assens falder til laveste niveau i 14 år

- Vi vil ikke tage æren for den lave ledighed. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe virksomhederne så meget som muligt. Vi giver dem en hurtigt og smidig service, siger Søren Steen Andersen.



Selv om virksomheder i Assens også har været ramt af corona-afmatning, har andre virksomheder klaret sig godt blandt andet Strøjer Tegl, Broen og Kilto, der laver håndsprit.

Fyn tæt på landsgennemsnit

Ledigheden på Fyn er nu på 4,2 procent - og dermed er man for første gang i rigtig lang tid meget tæt på landsgennnemsnittet på 4 procent.



Ledigheden på Fyn faldt i maj måned med 908 personer svarende til et fald på 9,3 procent - et tilsvarende fald er kun set tilbage i 2007.

Der er dog malurt i bægeret.

For langtidsledigheden er stadig høj efter corona-nedlukningerne.

- Det er derfor vigtigt, at vi nu udnytter den gode udvikling på arbejdsmarkedet til at tage hånd om de langtidsledige, siger Stig Møller, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) på Fyn.

RAR Fyn tilbyder blandt andet kurser til opkvalificering af langtidsledige til brancher med gode jobmuligheder.