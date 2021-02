Corona er skyld i "ekstraordinært lidt at lave" for politiet

Fyns Politis vagtchefer kommunikerer flere gange dagligt med journalister fra TV 2 Fyn. Det er ved disse opringninger, at pressen informeres om forsvundne fynboer, om gadeuroden og trafikuheld.

Den seneste tid har politiets vagtchefer dog ikke haft nær så meget at berette om, som de plejer, og døgnrapporten, der udkommer digitalt fem gange om ugen på Fyns Politis twitterkonto, er ofte en tynd sag.

- Der sker ikke så meget for tiden. Vi har ekstraordinært lidt at lave, lyder det fra vagtchef Ehm Christensen.

Ifølge vagtchefen er coronapandemien den klare årsag til, at politiet henter færre fulderikker til detentionen, sigter folk for spirituskørsel og opbryder slåskampe.

Folk arter sig

Langt det meste er nemlig lukket ned, og det betyder, at weekenden ikke er nær så travlt for politiet som vanligt.

- En lørdag aften, hvor ingen mennesker er i byen, har vi ikke fire-fem patruljer liggende i byen. Spiritus og kombinationen af mange mennesker, og hvad det kan føre med sig, oplever vi heller ikke, forklarer Ehm Christensen.

Under forårets nedlukning sidste år havde Fyns Politi uforholdsmæssigt mange anmeldelser om musik til gene, fordi festen var rykket hjem i privaten.

Disse anmeldelser har udgjort et fåtal af politiets kørsler på det seneste.

- Folk arter sig generelt, fortæller Ehm Christensen.

Færre indbrud

I 2020 er også antallet af indbrud på Fyn faldet. I det forgangne år har tyve begået 28 procent færre indbrud end året før.

Der er sket 1.733 indbrud på Fyn i 2020. Sammenligner man med tidligere år ligger antallet af indbrud på over 2.400 om året, så der er tale om et voldsomt fald.

Fyns Politi oplyser til TV 2 Fyn, at faldet i antallet af indbrud skyldes, at indbrudstyvene som følge af coronaviruspandemien har fået forringet arbejdsbetingelserne.

Vagtchef Ehm Christensen forventer ligeledes, at statistik for årets første måneder vil vise, at politiet har registreret færre anmeldelser af gadeuorden og andre forseelser, der oftest sker i forbindelse med alkohol og fest.