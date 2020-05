Corona får konsekvenser for fynsk fodbold: Ingen bliver mester i år

Opdatering Artiklen er opdateret med citater fra Bjarne Christensen, formand for DBU Fyn.

Grønsværen har ligget øde hen, siden coronapandemien gjorde sit indtog i Danmark.

Derfor har det også været uklart, hvad der skulle blive resultatet af de fynske herre senior-turneringer.

- Vi har diskuteret det siden det stod klart, at vi ikke kunne spille på græs mere. 10. maj stod det klart, at vi ikke kunne gennemføre en turnering, siger Bjarne Christensen, formand for DBU Fyn.

Nu er DBU Fyn klar med den alternative løsning.

- Det har været en svær proces, for der er ingen tvivl om, at alle fodboldfolk gerne vil have ting afgjort på græsset, siger Bjarne Christensen.

Resultatet bliver, at der ikke kåres nogen fynsmester, og at der ikke er nogen op- og nedrykkere i indeværende sæson bortset fra én oprykker fra Albaniserien til Danmarksserien.

B1913 rykker op som de eneste

I stedet bliver det B1913, der som de eneste rykker op fra Albaniserien til Danmarksserien. Det sker, fordi der skal findes en oprykker.

- De ændringer, der nu er foretaget i propositionerne og de sportslige konsekvenser, mener en enig bestyrelse, er den mest fair udgang på en kompliceret situation, hvor det vil være umuligt at gøre alle 100 procent tilfredse, skriver DBU Fyn på deres hjemmeside.

På B1913 er de glade for at rykke op fra Albaniserien til Danmarksserien.

- Det er det, vi har arbejdet på siden sæsonen startede. Vi har hele tiden haft det udgangspunkt, at vores nedrykning skulle være kortvarig, siger Erik Knudsen, der er formand for B1913, til TV 2/Fyn.

- Vi havde helst set, at vi havde fået lov til at spille turneringen til ende, men vi tager det til efterretning, at det er helt specielle forhold.

Har DBU Fyn gjort det rigtige?

- Jeg synes, det er rigtigt, at de signalerer, at vi spiller for at vinde. Men vi er de eneste, der er blevet belønnet for at ligge på førstepladsen. I de andre serier har man så besluttet, at man belønner taberne, svarer Erik Knudsen.

Den mest fair løsning

På DBU Fyns hjemmeside har organisationen offentligjort en række af de scenarier, der var en del af overvejelserne.

I et andet scenarie var det på tegnebrættet, at der kun skulle være oprykkere og ingen nedrykninger.

I et tredje var det på tale, at der skulle være op- og nedrykninger i alle rækker.

- Jeg er tilfreds, fordi det er en enig bestyrelse, der er landet på det endelige resultat, siger Bjarne Christensen fra DBU Fyn.

- Ordet "tilfreds" er måske ikke det rigtige ... Men det er det, vi har vurderet som det bedste udfald, tilføjer han.

DBU Fyn har sommerkampe på tegnebrættet, såfremt der åbnes for breddefodboldkampe i nærmeste fremtid.

