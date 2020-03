Corona: Fynske fagforeninger holder vejret og håber

Mens coronaen hærger, holder de fynske fagforeninger vejret.

Og specielt hos Dansk Metal og 3F Industri, der skal holde hjulene i gang i de fynske industrivirksomheder, har man været spændt på udviklingen efter regeringens hjælpepakke søndag og mandag.

Men indtil videre er det ikke væltet ind med virksomheder, der vil sende deres medarbejdere hjem eller på fordeling.

Det oplyser Lars Hansen, Dansk Metal i Odense, og Stig Møller fra 3F Industri samstemmende.

- Ikke i stor stil. Det er ikke det, der sker lige her og nu. Rundt omkring bliver der lavet aftaler med tillidsrepræsentanterne om, hvordan man vil arbejde, fortæller Lars Hansen og fortsætter:

- Lige nu synes jeg, at det er godt, at der ikke er flere, der er sendt hjem. Jeg synes faktisk, det er positivt, at virksomhederne stadig håber på, at de kan køre videre.

Skiftehold skal forhindre smitte

Stig Møller er også formand for det fynske Arbejdsmarkedsråd, hvor virksomheder, der vil massefyre eller sende folk på fordeling, skal henvende sig.

Et sted er man gået på skiftehold. Det er hos Semler i Odense, hvor VW har hovedsæde.

Det er imidlertid primært for at undgå smitte i salg og på værkstedet.

- Vi havde frygtet, at Kverneland i Kerteminde kunne komme i klemme, fordi de får produktionsdele fra Italien og Japan, men indtil videre er det ikke været et problem, siger Lars Hansen.

MHI Vestas, der producerer vindmølle-huse på Lindø, fortsætter produktionen, men ikke med de overlap mellem de forskellige skift som hidtil. Her har man typisk fortalt næste skift, hvad der er nødvendigt at vide af hensyn til produktions-overleveringen. Det sker for at undgå smitte med corona.

Hos 3F Industri har formanden Stig Møller mandag formiddag kun haft kontakt med en enkelt tillidsmand, der havde haft kontakt til ledelsen, som måske overvejer at iværksætte tiltag, så medarbejderne skal hjem.

- Vi havde forretningsudvalgsmøde tidligere i dag (mandag, red.), og den generelle fornemmelse er, at hjælpepakken måske har haft en effekt allerede, så man er begyndt at undersøge de kompensationsmuligheder, der er. Og det er jo godt, siger Lars Hansen.