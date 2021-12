Corona gav kæmpe salg: Flere fynske fabrikker skovler penge ind

Hos Juliana Drivhuse har de allerede taget konsekvensen og hæver prisen fra nytår.

- Ja, det gør vi desværre. Vi har set voldsomt stigende priser gennem hele 2021. Dels på råvarer som glas, aluminium og stål men også hjælpematerialer som pap og emballage, siger Nikolaj Stærmose.

Det ligner umiddelbart en trussel. Og Nikolaj Stærmose kan ikke se sig fri for at frygte, at det vil gå ud over salget.

Men omvendt: Corona lignede også en trussel.

- Vi har taget vores forholdsregler og planlagt produktionen og vores råvare-leverancer ekstra grundigt. Så vi skal nok sørge for at levere de drivhuse, vores kunder bestiller.Og et drivhus er jo en investering, man kan have i mange år, og i det lys er en prisstigning på et par tusinde kroner jo ikke alverden, siger Nikolaj Stærmose.