Corona gør doven: Fynboerne bevæger sig alt for lidt

Siden coronavirus kom til Danmark, har løbebånd, fitnesscykler, håndbolde og vandreskoene stået fint parkeret. Danskernes fysiske aktivitet er nemlig blevet droslet markant ned på i løbet af de seneste lidt over to måneder.

Det viser en undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Og det billede kan Benefit Odense Fysioterapi tydeligt genkende. Fynboerne bevæger sig langt mindre end før.

- Vores kunder fortæller, at de har mange virtuelle møder foran en skærm, og så siger de, at de er mindre gode til at holde sig i gang. Derudover så spiser de nok lidt mere og drikker lidt mere kaffe, end de plejer, siger Graham Easter, der er fysioterapeut og indehaver af Benefit Odense, til TV 2/Fyn.

Skæv fordeling blandt danskerne

I alt deltog 1.802 danskere i undersøgelsen som viser, at den fysiske aktivitet er meget forskellig blandt aldersgrupper, men den viste også, at den geografiske placering og udannelsesniveau har haft en betydning for niveauet af danskernes fysiske aktivitet.

Generelt bevæger danskerne sig 20,6 procent mindre nu end før nedlukningen. Det er især danskere over 60 år, hvis fysiske aktivitet er nedsat.

Unge i gruppen på 15-29 års aktivitet er også faldet markant siden nedlukningen, og sæligt gruppen af hjemmeboende hos forældre er blevet langt mindre aktive. Faktisk er deres aktivitet faldet med 40,4 procent.

- Vi forventede en nedgang i fysisk aktivitet, fordi vi i Danmark har en særlig bevægelseskultur som i høj grad er knyttet op på foreningsidræt. Men at faldet er så markant og skævt, er overraskende og bekymrende, siger undersøgelsens projektleder Charlotte Pawlowski i en pressemeddelelse.

Geografisk og ud fra uddannelsesniveau er der også sore forskelle. Undersøgelsen kunne konkludere, at de personer, der bor i småbyer og landområder, har det største fald i fysisk aktivitet, og det samme gør sig gældende for de lavest uddannede i samfundet sammenlignet med de højest uddannede.

Mindre aktivitet giver flere skader

Graham Easter fra Benefit Odense fortæller, at deres kunder i højere grad har udført stillesiddende arbejde under corona, og det resulterer i smerter og spændinger i nakke, skuldre og ryg.

- Det er typisk skader, vi ser, fordi folk sidder hjemme og arbejder, siger han og fortsætter:

- Vi har været lukket i nogle uger, og så mangler de kombinationen af at træne og blive behandlet. Der er ingen, der har gavn af ikke at lave noget.

Men det er ikke kun på grund af stillesiddende arbejde, at folk får skader. Nogle af de hjemmegående fynboer er nemlig også vippet over i den anden grøft og er blevet meget mere aktive, end de var tidligere. Og det kan give nogle belastningsskader, fortæller Graham Easter.

- Der er nogle, der har været lidt for meget ude i haven og laver småprojekter på deres hus, fordi de har været hjemme til det, og så får de en overbelastningsskade, siger han.