Corona-jobbank: Over 1.500 står klar til at hjælpe

Både sygeplejerskestuderende og lægestuderende har i stor stil skrevet sig op i Region Syddanmarks corona-jobbank.

På kun to døgn har hele 117 sygeplejerskestuderende søgt om at blive en del af regionens jobbank, og i alt er tallet 205.

Jeg vil bare rigtig gerne hjælpe til, der hvor jeg kan Signe Vestbjerg, lægestuderende, syvende semester

Også 170 lægestuderende har tilsluttet sig listen over folk, der står klar til at give en hjælpende hånd, skulle sundhedsvæsenet få brug for det.

Mange af de lægestuderende er dog allerede en del af regionens vikarberedskab, og derfor anslås det af regionen, at det dobbelte antal lægestuderende er beredte, hvis der bliver brug for dem. Og selvom de ikke er færdiguddannede, kan de stadig bidrage.

- De lægestuderende har kompetencer på mange forskellige niveauer, og det er rigtig positivt, at vi som lægestuderende kan bruge de ressourcer og kapaciteter, vi har, mener formanden for Foreningen af Danske Lægestuderendes afdeling i Odense, Rasmus Eika Jørgensen.

Kan aflaste faste medarbejdere

Selvfølgelig kan jeg ikke hamle op med en færdiguddannet sygeplejerske, men jeg kan hjælpe til med de mindre krævende opgaver Anne-Marie Kaas Nielsen, sygeplejerskestuderende

Signe Vestbjerg er en af de medicinstuderende, der har skrevet sig op i regionens corona-jobbank.

Hun er i øjeblikket på syvende semester i sin uddannelse, og ved siden af studiet arbejder hun som sygeplejevikar og ventillatør - altså en medarbejder, der passer patienter i respirator.

- Jeg har arbejdet som sygeplejevirkar de seneste tre år, og jeg vil bare rigtig hjælpe til, der hvor jeg kan, fortæller Signe Vestbjerg og uddyber:

- Det kan godt være, at jeg ikke har de samme kvalifikationer som det faste personale, men jeg har nogle kvalifikationer, der ville kunne aflaste deres arbejde, siger hun.

Vil ruste studerende gennem uddannelse

I Foreningen af Danske Lægestuderende arbejder man i øjeblikket på, at flere studerende kan få samme kompetencer som Signe Vestbjerg gennem tillægsuddannelser.

- I samarbejde med regionen opretter vi flere sygepleje- og ventillatørkurser, og vi laver også modeller for, hvordan kapaciteten på uddannelserne kan opjusteres, fortæller Rasmus Eika Jørgensen og fortsætter:

- På den måde kan de lægestuderende varetage opgaver, der normalt varetages af sygeplejersker og sosu-assistenter, siger han.

I første omgang er det dog ikke alle tilmeldte lægestuderende, der får tilbudt ekstra uddannelse. Rasmus Eika Jørgensen fortæller nemlig, at der først skal skabes et overblik over, hvor mange af de tilmeldte i jobbanken der bliver brug for.

Usædvanelig situation

Den sygeplejerskestuderende Anne-Marie Kaas Nielsen har også tilmeldt sig regionens jobbank, fordi hun ganske enkelt mener, at hvis man kan hjælpe, så skal man også hjælpe.

Som studerende er det her også en enestående mulighed for at få noget erfaring og viden, man ellers ikke ville have fået Anne-Marie Kaas Nielsen, sygeplejerskestuderende

- Selvfølgelig kan jeg ikke hamle op med en færdiguddannet sygeplejerske, men jeg kan hjælpe til med de mindre krævende opgaver og på den måde give de færdiguddannede sygeplejersker mere tid til kritiske patienter, siger Anne-Marie Kaas Nielsen.

Derfor har hun ligesom mange andre givet tilladelse til, at OUH må kontakte hende, hvis de får brug for det.

- Lige nu står vi i en usædvanlig sitiuation, og sundhedsvæsenet er i forvejen presset. Hvis det pres øges, så kan vi risikere, at der mangler personale, mener Anne-Marie Kaas Nielsen.

Unik læringsmulighed

Både hos de lægestuderende og hos de sygeplejerskestuderende har viljen til at hjælpe til altså været tydelig, også selvom de ikke besidder samme kompetencer som færdiguddannede.

- Der er en rigtig stor interesse blandt os studerende for at hjælpe der, hvor vi kan, fortæller den lægestuderende Signe Vestbjerg.

Og den sygeplejestuderende Anne-Marie Kaase Nielsen ser endda jobbanken som en unik mulighed for læring.

- Hvis jeg befandt mig i starten af min uddannelse, ville jeg nok ikke føle mig rustet til at varetage opgaver på sygehuset, men som studerende er det her også en enestående mulighed for at få noget erfaring og viden, man ellers ikke ville have fået, mener Anne-Marie Kaas Nielsen.

Over 1.500 tilmeldte i alt

Ud over de mange studerende er der på listen også pensioneret sundhedsfagligt personale, der har tilbudt deres hjælp.

Listen tæller torsdag 1.552 syddanskere, der alle ønsker at lette det pres, sundhedsvæsenet står overfor i de kommende uger.

Om Region Syddanmark i sidste ende kommer til at tage brug af de studerende, er dog endnu uvsit.