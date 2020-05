Corona-kickstart: Fynsk Erhverv ønsker fradrag for ferie- og fritidsfornøjelser

Vi sender en klar appel til fynboerne om at bruge sommerferiebudgettet på Fyn Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

Vil du gå ud og spise oftere, hvis du kan trække regningen fra i skat? Vil du gå i biografen eller gå over Den Gamle Lillebæltsbro, hvis du kan trække billetten fra?

Det vil du komme til, hvis Fynsk Erhvervs medlemmer bliver hørt.

De foreslår nemlig, at regningen for en middag i byen eller billetten til et fynsk slot kunne være et vitamintilskud til det coronaramte fynske erhvervsliv - især hvis det kan trækkes fra i skat.

Og idéen er simpel: Fradrag for private for at skubbe gang i virksomhederne, når hjulene igen begynder at dreje.

- Det vil kunne kickstarte den indenlandske efterspørgsel. Det handler jo om at stimulere forbruget, så der kan komme gang i virksomhederne, siger Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

Ferieperioden ligger i den forbindelse lige til højrefoden og vil med fradrag for restaurantsbesøg, hotelophold eller besøg på turistattraktioner kunne sparke gang i mange virksomheder.

- Vi skal stimulere de lokale virksomheder. Det kræver, at vi tænker nærlokalt og skaber en bevidsthed, har nogle geværgreb og at vi alle får øje på alle de attraktioner og muligheder, der er omkring os, siger Jytte Breinholt.

Opråbet gælder således ikke kun beslutningstagerne, men også borgerne.

- Vi sender en klar appel til fynboerne om at bruge sommerferiebudgettet på Fyn og i Danmark. At de handler lokalt, og i det hele taget vil være bevidst om, at vi hver især har et ansvar for at få genstartet økonomien.

Sådan kan det gøres Fynsk Erhverv foreslår, at et "ferie"-fradrag kan skrues sammen som "bolig-job-ordningen".



Sådan fungerer "bolig-job-ordningen": Som ejer, lejer eller andelshaver af en bolig kan du få tilskud til servicearbejde (rengøring og børnepasning) og renoveringsarbejde i boligen.



Du kan få et fradrag på op 18.000 kroner - fradrag på 6.000 kroner per person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kroner per person over 18 år i husstanden.



Forbrugeren er nøglen

Jytte Reinholdt bliver bakket op af Bjørn Hentze, direktør og medejer af Bargroup, som ejer en række restaurationer og barer i Odense.

Han siger til TV 2/Fyn, at han også på, at nøglen til en god genstart ligger hos forbrugerne.

- Vi vil få brug for, at forbrugerne kommer ud og støtter erhvervslivet. Det er yderst vigtigt, tror jeg, at det er sådan, at vi kan hjælpe ved at være forbruger.

Han er således lun på tanken om fradrag, der kan få hjulene til at dreje, men han tror ikke, at det kan gøre det alene.

- Det står nok oven i hovedet på den enkelte, at man passer på pengene, så det er vigtigt at erhverv, interesseorganisationer og politikere er opmærksomme på, at det er en hel forbrugeradfærd, man skal tale ind i, så forbrugerne kan forstå, hvad vi gør.

- Her er kommunikationen vigtig, for det er forbrugerne, der har nøglen til at få gang i hjulene i gang. Og det gælder alle brancher, siger Bjørn Hentze.

Han mener således, at den enkelte forbruger skal åbne for kisten og begynde at bruge sine penge - gerne i det lokal erhvervsliv. Og jo mere man spreder sine penge ud, jo bedre.

- Gemmer man til natten, gemmer man til katten. Så holder man på pengene, vil udbuddet af for eksempel restaurationer blive færre, siger Bjørn Hentze.

Statsministeren: Der bliver åbnet, men ...

Folketingets partier forhandler i disse dage om, hvilke dele af samfundet som kan blive en del af den såkaldte fase to af den gradvise genåbning.

Men søndag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med DR, at der bliver taget en beslutning om, hvad der bliver en del af den næste fase af genåbningen, når vi er "meget tæt" på den 10. maj.

Statsministeren er således fortsat forsigtig med udmeldingerne og tilføjede, at det endnu ikke er til at vide, hvordan smitten i samfundet udvikler sig. For det er en "lumsk sygdom".

- Åbner vi for hurtigt og for meget, så risikerer vi, at smitten kommer ud af kontrol. Hvis vi er for forsigtige og langsomme og ikke bruger det forspring, vi har i Danmark, så er der også en risiko forbundet med det, sagde Mette Frederiksen.

Hun ville ikke komme nærmere ind på, hvilke områder hun og regeringen taler for at åbne næste gang.

- Jeg kommer ikke umiddelbart til at sige, hvad der åbner, fordi det kommer han på, hvordan det udvikler sig, slog hun fast.

Det danske samfund blev mere eller mindre lukket ned, da coronavirusset begyndte at brede sig i marts.

I omkring fem uger holdt skoler, institutioner, restauranter og frisører dørene lukkede for besøgende.

Men umiddelbart efter påske blev de første skridt i genåbningen taget, da de mindste børn sammen med tandlæger, frisører og køreskoler var blandt de første til at lukke dørene op igen.

Fynske opfordringer til regeringen

Med udgangspunkt i temperaturmålingen opfordrer Fynsk Erhverv regeringen til at udvide og udvikle hjælpepakkerne løbende i indhold, omfang og varighed, så de reelt kan imødekomme virksomheders og specifikke branchers behov.

Desuden opfordres regeringen til at forbedre de generelle rammevilkår for erhvervslivet ved at sanere og lempe afgifter og restriktioner, der belaster virksomheder generelt og brancher specielt.