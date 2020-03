Corona: Nu strammes skruen - selv strandturen kan komme i fare

Et nyt lovforslag, som kan bemyndige politiet til at skrue bissen på over for befolkningen i kampen for at begrænse smitten med corona, er på vej gennem Folketinget.

For eksempel kan strandturen komme i fare, og vejen er banet for, at politiet kan få lov til at forbyde mere end tre mennesker forsamlet. Det kan betyde, at det bliver forbudt at opholde sig i blandt andet Kongens Have, hvis myndighederne skønner det nødvendigt.

Lovforslaget giver mulighed for, at sundheds- og ældreministeren efter forhandling med justitsministeren skal kunne fastsætte regler om, at politiet kan nedlægge midlertidigt forbud mod ophold på bestemte steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte og de nuværende restriktioner ikke er nok.

”Det omfatter bl.a. offentlige parker, pladser, strande, veje, forlystelsesparker, banegårde og lufthavne og forretninger og indkøbscentre i åbningstiden.”

Et forbud vil derimod ikke omfatte almindelig færden på det pågældende sted. Det vil fortsat være lovligt eksempelvis at gå henover en plads eller igennem en park, som er omfattet af opholdsforbuddet.

Kongens Have

”Det vil således ikke i medfør af bestemmelsen være muligt at forbyde adgang til eksempelvis Kongens Have eller Rådhuspladsen i København eller Universitetsparken i Aarhus, ligesom bestemmelsen ikke vil give adgang til at fastsætte restriktioner for, hvor mange personer der må befinde sig på en gågade ad gangen. Politiet vil derimod under visse betingelser kunne nedlægge et forbud mod ophold sådanne steder”, hedder det.

Den gældende lov giver allerede nu mulighed for at fastsætte restriktioner for offentlige institutioner herunder Folkekirken. Nu udvides mulighederne til private samlingssteder.

Golfturen i fare

Mange golfklubber har lyttet til Folketingets henstillinger om ikke at forsamles, men der spilles fortsat golf på et antal baner.

Med den nye stramning vil der ”eksempelvis kunne fastsættes regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for brug af forlystelsesparkers udendørsarealer, campingpladser, golfbaner m.v.”

Lovforslaget udvider muligheden for ”om nødvendigt at kunne omfatte udendørs idrætsanlæg, legepladser og lignende faciliteter, der frembyder smittefare.” Det skal ses i sammenhæng med, at foråret og sommeren nærmer sig, og at flere færdes ude.

Bøder for at overtræde forbuddet mod at forsamles ti eller flere personer hæves til 2.500 kroner.

Store bøder

Små virksomheder, der ikke overholder lukkekravene, får indledningsvis en bøde på 10.000 kroner. Sker det tre gange, hæves bøden til 30.000 kroner.

Virksomheder med mere end 50 ansatte får bøder fra 40.000 og op til 150.000 kroner, hvis man vender det døve øre til.

Med den foreslåede ændring vil det ikke længere være et krav, at forbuddet kun kan rettes mod ”større” forsamlinger.

Der vil der som den nedre grænse kunne fastsættes regler om forbud mod, at tre personer eller flere befinder sig på samme sted.

Det gælder dog ikke i private boliger eller hvis tre medlemmer eller flere af samme husstand eller pårørende befinder sig på samme sted.

Studerende i kollegieboliger med fælles køkken- og/eller badefaciliteter og lignende boligfællesskaber vil også være undtaget.