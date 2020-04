Corona på femte uge: Henrik har stadig symptomer

Det er på vej hjem i bilen, at feberen begynder at blusse op. Henrik Palm Toft har været en uge på skiferie i Østrig med syv venner.

Det er den 7. marts, og allerede for en uge siden begyndte han at hoste, han mistede stemmen og senere fik han ondt i hovedet.

Om aftenen, da Henrik Palm Toft kommer hjem, ringer han til en corona-hotline, men han synes ikke, at han bliver taget seriøst. På det tidspunkt var Ischgl i Østrig, hvor han havde været på skiferie, ikke markeret som et risikoområde.

- De mente, at jeg nok bare havde almindelig influenza. Jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke skulle testes, siger Henrik Palm Toft, der oprindelig kommer fra Fyn, men bor i Birkerød.

Det er som om, der er et eller andet galt i halsen. Som om der er noget, der ikke er, som det skal være. Henrik Palm Toft

Test alligevel

Allerede søndag bliver Henrik Palm Toft ringet op igen. Han skal alligevel testes. Mandag den 9. marts bliver han derfor testet for coronavirus på Rigshospitalet.

Det er dog først fire dage senere, at Henrik får bekræftet, at testen er positiv. Og det skal vise sig, at sygdomsforløbet bliver noget længere, end han regner med.

Den 9. marts testes Henrik Palm Toft positiv for coronavirus. Dette er et udklip fra hans e-journal. Foto: Privatfoto

Mens feberen hurtigt forsvinder, begynder andre symptomer at vise sig. Han får en slem hoste, gult snot, mister sin smagssans i et par dage og får, hvad der bedst kan beskrives som en utilpas følelse i krop og hals.

- Det er som om, der er et eller andet galt i halsen. Som om der er noget, der ikke er, som det skal være, siger Henrik Palm Toft. Han oplever ikke vejrtrækningsproblemer, som nogle andre corona-ramte gør det.

Det er lidt som en mild forkølelse, det trækker bare i langdrag. Henrik Palm Toft

Da Henrik efter tre uger fortsat har symptomer, er hans tålmodighed ved at slippe op. Derfor ringer han til lægen for at få foretaget endnu en test. Det er ikke let at få lov til, men den 8. april bliver han testet for corona igen. Testen er positiv.

Savner jobbet

Det er nu seks dage siden, at Henrik Palm Toft blev testet positiv for coronavirus for anden gang. I telefonen får han pludselig et voldsomt hosteanfald. Selvom han nu har haft corona i over en måned, beskriver han selv sit sygdomsforløb som forholdsvist mildt.

- Det er lidt som en mild forkølelse, det trækker bare i langdrag, siger han.

Henrik Palm Toft har fortsat symptomer, og han bliver mere og mere frustreret over, at han hele tiden må melde sig syg.

- Jeg savner virkelig hestene og mit arbejde rigtig meget og håber, at jeg snart kan komme tilbage, siger Henrik Palm Toft.

Men hvis han skal tilbage på arbejde, skal han være symptomfri i 48 timer før han med sikkerhed er helt rask og ikke smitter.

- Så hvis der kom et lille host eller noget der om formiddagen, så må jeg jo ringe til chefen igen og sige, at jeg tidligst kommer igen om to dage. Det er virkelig træls, siger Henrik Palm Toft, der til daglig arbejder som berider på Bregnerødgaard i Birkerød.

Et kronisk forløb

Ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor og pensioneret overlæge, går Henrik Palm Toft gennem et mere kronisk forløb, som man endnu ikke ved så meget om.

Hans bedste råd er, at han skal hente hjælp og information ved egen læge.

- Han bør tale med sin egen læge, som eventuelt kan visitere videre til infektionsmedicinerne på OUH, for at få det udredt nærmere.

Artiklen blev til på baggrund af et spørgsmål fra en bruger:

Spørgsmål fra en fynbo Fik konstateret Corona for fire uger siden, efter skiferie i Østrig! Hvor længe smitter jeg, hvornår kan jeg genoptage mit arbejde? Kim Toft (på vegne af Henrik Palm Toft)

